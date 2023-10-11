НАСА представило самый большой образец почвы астероида, когда-либо возвращавшийся на Землю

НАСА представило публике самый большой образец почвы, когда-либо доставленный на Землю с астероида. Образец был собран космическим кораблем OSIRIS-REx во время полета к околоземному астероиду Бенну. Это всего лишь третий случай, когда образец астероида был возвращен на Землю для анализа, и он, безусловно, самый крупный.

Бенну, как и другие астероиды, является реликтом ранней Солнечной системы. Его химия и минералогия остались относительно неизменными с момента его образования, около 4.5 миллиардов лет назад. Таким образом, изучение этого образца может дать ценную информацию о происхождении и развитии каменистых планет, включая Землю, и, возможно, об эволюции жизни.

Возвращаемая капсула, содержащая образец Бенну, была исследована в контролируемой среде на испытательном и тренировочном полигоне штата Юта, а затем доставлена ​​в Космический центр Джонсона в Хьюстоне. Там была открыта внутренняя канистра капсулы, что позволило раздать образцы ученым в лабораториях по всему миру.

Первоначальный расчетный вес образца составлял от 100 до 250 граммов (от 3.5 до 8.8 унций), но ожидается, что НАСА объявит о более точных измерениях. Агентство также подтвердит, была ли достигнута цель сбора нетронутого образца, свободного от наземного загрязнения. Кроме того, будут раскрыты физические характеристики, такие как плотность, цвет и состав.

Предыдущие образцы астероидов, доставленные на Землю, уже дали важные результаты. Например, образцы с астероида Рюгу, собранные японской миссией Хаябуса-2 в 2020 году, содержали органические соединения, которые подтверждают гипотезу о том, что небесные объекты засеяли Землю строительными блоками жизни.

Миссия OSIRIS-REx началась в 2016 году и прибыла к Бенну в 2018 году. После почти двух лет пребывания на орбите астероида космический корабль успешно собрал образец с его поверхности в октябре 2020 года. В планы НАСА на будущее входит миссия к другому астероиду под названием Психея, которая Считается, что это ядро ​​протопланеты и самый большой металлический объект в Солнечной системе.

источники:

– Reuters: НАСА представляет самый большой в истории образец почвы с астероида

- НАСА: Страница миссии OSIRIS-REx