НАСА представляет первые изображения крупнейшего образца астероида, собранного в космосе

НАСА представило первые изображения крупнейшего образца астероида, когда-либо собранного в космосе. Образец был собран миссией OSIRIS-REx с астероида Бенну в 2020 году и возвращен на Землю две недели назад. Изображения вместе с предварительным научным анализом были представлены на пресс-конференции, организованной космическим агентством в прямом эфире.

В отличие от предыдущих миссий, таких как японская «Хаябуса-2», которые вернули меньшее количество материала, OSIRIS-REx собрал впечатляющие 250 граммов (полфунта) камней и пыли. Ожидается, что это значительное количество предоставит бесценную информацию о формировании нашей солнечной системы и происхождении самой жизни.

Ученые были особенно заинтересованы в отборе проб Бенну, поскольку считали, что они содержат органические соединения. Подобные астероиды могли доставить эти органические строительные блоки на Землю, потенциально сыграв роль в возникновении жизни. Пересекающаяся орбита Бенну с нашей планетой также сделала ее доступной целью для сбора образцов.

В процессе отбора пробы часть более мелкого материала вытекла из-за расклинивающего открывающегося клапана. Однако эта неожиданная «проблема» привела к захватывающему открытию, известному как «бонусные частицы». Эти частицы, называемые черной пылью и мусором, были обнаружены на коллекторе образцов, что дало исследователям дополнительные материалы для изучения.

Данные, собранные с космического корабля, также позволили получить интригующую информацию о составе Бенну. Было обнаружено, что его внешние частицы упакованы неплотно, что можно сравнить с тем, как если бы вы наступили в яму с пластиковыми шариками. Понимание его состава может оказаться полезным при определении стратегии изменения направления траектории Бенну, если это необходимо, чтобы избежать потенциального столкновения с Землей в будущем.

В целом, первые изображения и анализ образца астероида, собранного миссией OSIRIS-REx, знаменуют собой важный шаг в разгадке тайн нашей Солнечной системы и проливании света на происхождение жизни.

Источники: НАСА.