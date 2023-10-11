НАСА представляет первые изображения крупнейшего образца астероида, собранного в космосе

НАСА представило первые изображения крупнейшего образца астероида, когда-либо собранного в космосе. Образец был получен во время миссии OSIRIS-REx, которая собирала камни и пыль с астероида Бенну в 2020 году. Капсула с ценным грузом недавно вернулась на Землю и в настоящее время анализируется в специализированной чистой комнате Космического центра НАСА имени Джонсона в Хьюстоне. .

На пресс-конференции в прямом эфире были продемонстрированы фотографии образца астероида и проведен предварительный научный анализ. Одним из примечательных аспектов миссии OSIRIS-REx является значительный объем собранного материала весом 250 граммов (полфунта). Это значительно больше, чем 5.4 грамма, полученные японской миссией Хаябуса-2.

Бенну был выбран в качестве объекта для сбора образцов, поскольку считается, что он богат органическими соединениями. Ученые предполагают, что астероиды, подобные Бенну, могли принести на Землю органические строительные блоки и воду в результате древних столкновений миллиарды лет назад. Еще одним преимуществом отбора проб Бенну является то, что его орбита пересекается с орбитой нашей планеты, что делает путешествие туда и обратно более управляемым по сравнению с достижением астероидов в Поясе астероидов, расположенном между Марсом и Юпитером.

В процессе отбора проб зонд OSIRIS-REx столкнулся с небольшой проблемой: кусок камня застрял в открытом уплотнительном клапане, в результате чего вытекло некоторое количество мелкодисперсного материала. Это неожиданное явление на самом деле было расценено исследователями НАСА как положительное, поскольку оно указывает на присутствие «бонусных частиц» в виде черной пыли и мусора, покрывающих коллектор проб.

Дальнейший анализ образца Бенну может дать представление о первых днях существования нашей Солнечной системы и потенциально пролить свет на происхождение самой жизни. Кроме того, понимание состава Бенну может оказаться полезным при разработке стратегий, позволяющих в случае необходимости перенаправить его с пути Земли. Хотя вероятность столкновения Бенну с Землей относительно невелика до середины 2100-х годов, НАСА оценивает более высокую вероятность примерно 1 из 1,750 в период с этого момента до 2300 года.

Миссия OSIRIS-REx знаменует собой важную веху в изучении астероидов и их потенциальных последствий для жизни и планетарной защиты.

Определения:

– OSIRIS-REx: происхождение, спектральная интерпретация, идентификация ресурсов, безопасность, миссия «Исследователь реголита».

– Бенну: астероид, предназначенный для сбора образцов из-за его предположительно богатых органических соединений.

– Хаябуса-2: японская миссия, которая успешно доставила кусочки космической гальки с астероида в 2010 и 2020 годах.

источники:

- Космический центр имени Джонсона НАСА

- Японская миссия Хаябуса-2

- НАСА