НАСА в сотрудничестве с Astrobotic Technologies недавно прикрепило культовую наклейку НАСА с фрикадельками на лунный посадочный модуль Peregrine. Это знаковое событие произошло в Центре космических операций Astrotech недалеко от Космического центра Кеннеди во Флориде, ознаменовав важный шаг на пути к первому коммерческому полету роботов на поверхность Луны.

Astrobotic Technologies, ответственная за доставку НАСА и коммерческой полезной нагрузки на Луну, планирует запустить спускаемый аппарат Peregrine на ракете Vulcan United Launch Alliance (ULA). Старт планируется осуществить со стартового комплекса 41 на станции космических сил на мысе Канаверал во Флориде, а спускаемый аппарат, как ожидается, приземлится на поверхность Луны в начале 2024 года.

Это важное событие побудило НАСА организовать медиа-телеконференцию «Что на борту», ​​которая состоится 29 ноября в 2:XNUMX по восточному стандартному времени. Целью конференции является обсуждение научной полезной нагрузки, которая будет транспортироваться в рамках этой исторической лунной миссии в рамках инициативы NASA Commercial Lunar Payload Services (CLPS) в рамках программы Artemis.

В брифинге примут участие представители НАСА и Astrobotic, в том числе высокопоставленные чиновники и руководители программ. Мероприятие будет доступно публике через аудиопоток на официальном сайте НАСА.

Peregrine Mission One будет нести различную научную нагрузку, которая будет способствовать исследованиям Луны. Эти полезные нагрузки будут нацелены на такие области, как экзосфера Луны, тепловые свойства лунного реголита, содержание водорода в почве, магнитные поля и мониторинг радиационной среды. Собирая данные в этих областях, НАСА стремится расширить наше понимание Луны и продвинуть вперед исследования человечества в рамках подготовки к будущим миссиям, в том числе на Марс.

Эта миссия знаменует собой важный шаг в стремлении НАСА установить регулярную частоту доставки полезной нагрузки на Луну. В рамках контрактов CLPS НАСА работает с различными поставщиками, чтобы обеспечить регулярные эксперименты, испытания технологий и демонстрации возможностей на лунной поверхности. Совокупная максимальная стоимость этих контрактов составляет примерно 2.6 миллиарда долларов до 2028 года.

С помощью программы «Артемида» НАСА стремится не только исследовать Луну, но и подготовить почву для будущих миссий человека, в том числе на Марс. Сотрудничая с коммерческими партнерами, такими как Astrobotic Technologies, НАСА расширяет границы исследования космоса и открывает новые возможности для научных открытий.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Какова цель наклейки НАСА с фрикадельками?

Ответ: Наклейка с фрикадельками НАСА служит отличительным символом, обозначающим участие и вклад НАСА в конкретную миссию или проект.

Вопрос: Когда запланирован запуск спускаемого аппарата Peregrine?

Ответ: Ожидается, что спускаемый аппарат «Сапсан» будет запущен не ранее воскресенья, 24 декабря 2023 года, со стартового комплекса 41 на станции космических сил на мысе Канаверал во Флориде.

Вопрос: Какую научную нагрузку будет нести Peregrine Mission One?

Ответ: Полезная нагрузка включает в себя исследования лунной экзосферы, тепловых свойств лунного реголита, содержания водорода в почве, магнитных полей и мониторинг радиационной обстановки.

Вопрос: Что такое программа Артемида?

Ответ: Программа «Артемида» — это инициатива НАСА по возвращению людей на лунную поверхность и установлению устойчивого присутствия на Луне с конечной целью обеспечения возможности пилотируемых миссий на Марс.

Вопрос: Какова совокупная максимальная стоимость контрактов CLPS?

Ответ: Совокупная максимальная стоимость контрактов CLPS составляет 2.6 миллиарда долларов США до 2028 года.

источники:

– НАСА: https://www.nasa.gov/nasatv

– Блог Артемиды: https://blogs.nasa.gov/artemis/