НАСА представит первые изображения крупнейшего образца астероида, когда-либо собранного

НАСА собирается опубликовать первые изображения крупнейшего образца астероида, когда-либо собранного в космосе. Образец был собран миссией OSIRIS-REx с астероида Бенну в 2020 году и недавно возвращен на Землю. Капсула с образцом приземлилась в пустыне Юты и сейчас анализируется в специализированной чистой комнате Космического центра имени Джонсона НАСА в Хьюстоне.

На пресс-конференции в прямом эфире, запланированной на 11:00 утра по восточному времени, будут представлены фотографии и предварительный научный анализ образца астероида. Эта миссия знаменует собой вторую успешную попытку НАСА собрать и изучить образцы с астероида. Японская миссия Hayabusa2 ранее достигла этого результата в 2010 и 2020 годах, но объем материала, собранного OSIRIS-REx, значительно больше.

Выбор Бенну в качестве цели миссии был основан на его предполагаемом богатстве органическими соединениями. Ученые предполагают, что астероиды, подобные Бенну, могли доставить эти органические строительные блоки на Землю вместе с водой в результате древних столкновений миллиарды лет назад. Пересекающаяся орбита Бенну с Землей сделала его более доступной целью для миссии по сравнению с астероидами в Поясе астероидов.

Предварительный анализ образца выявил наличие «бонусных частиц», в том числе черной пыли и мусора, покрывших коллектор проб. Это неожиданное открытие дало ученым ценную информацию. С помощью данных, собранных космическим кораблем, также была обнаружена рыхлая упаковка частиц на поверхности Бенну, похожая на яму из пластиковых шариков.

Помимо получения научных знаний о ранней Солнечной системе и потенциальном происхождении жизни, понимание состава Бенну может иметь решающее значение для будущих усилий по отклонению астероидов. Хотя вероятность столкновения Бенну с Землей невелика до середины 2100-х годов, НАСА указывает, что вероятность увеличивается примерно до 1 на 1750 между серединой 2100-х и 2300 годом.

Источник: AFP