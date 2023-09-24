НАСА намерено доставить самый крупный образец астероида, когда-либо возвращавшийся на Землю

Миссия НАСА «Осирис-Рекс» намерена доставить самый большой образец астероида, когда-либо возвращавшийся на Землю. Ожидается, что капсула, содержащая около 250 г камней и пыли, собранных с астероида Бенну, приземлится в пустыне штата Юта в воскресенье. Эта историческая миссия знаменует собой первый раз с 2020 года, когда НАСА собрало образец с астероида.

Астероид Бенну — это остаток нашей ранней Солнечной системы возрастом 4.5 миллиарда лет. Ученые полагают, что изучение Бенну может дать ценную информацию о формировании и эволюции планет. Этот богатый углеродом околоземный астероид считается капсулой времени из самой ранней истории Солнечной системы.

Ожидается, что образец, собранный на Бенну, предоставит важные сведения о происхождении органики и воды, которые являются ключевыми факторами в развитии жизни на Земле. В отличие от метеоритов, падающих на Землю и быстро загрязняющихся при контакте с атмосферой, образец Бенну позволит заглянуть в прошлое.

Образец будет распространен среди группы из более чем 200 человек из 38 учреждений по всему миру, включая ученых из Манчестерского университета и Музея естественной истории. Эшли Кинг из Музея естественной истории выразила волнение по поводу изучения образцов, которые могут быть похожи по составу на недавнее падение метеорита Винчкомб, но в значительной степени не загрязнены земной средой.

Доктор Сара Кроутер из Манчестерского университета подчеркнула важность миссий по возврату образцов, таких как Osiris-Rex. Она объяснила, что первозданная природа возвращенных образцов позволяет сохранить важную информацию об их составе и истории, что дает ценную информацию об истории Солнечной системы.

Осирис-Рекс был запущен в сентябре 2016 года и прибыл к Бенну в декабре 2018 года. После двух лет картографирования астероида в октябре 2020 года он собрал образец с поверхности. Состав астероидов, подобных Бенну, имеет решающее значение для понимания формирования планет и происхождение необходимых ингредиентов для развития жизни на Земле.

Подводя итог, можно сказать, что доставка НАСА крупнейшего образца астероида, когда-либо возвращавшегося на Землю, знаменует собой важную веху в освоении космоса. Образец может раскрыть ценную информацию о формировании нашей планеты и возможности жизни за пределами Земли.

Определения:

– Осирис-Рекс: миссия НАСА, которая собрала образец с астероида Бенну.

– Астероид Бенну: астероид возрастом 4.5 миллиарда лет, который служит капсулой времени из ранней Солнечной системы.

– Первозданный: В чистом и нетронутом состоянии.

источники:

– Оригинальная статья: [Источник]

– Миссия Осирис-Рекс: веб-сайт НАСА.

– Манчестерский университет: веб-сайт Манчестерского университета.

– Музей естественной истории: веб-сайт Музея естественной истории.