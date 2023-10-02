Миссия НАСА к Психике: исследование «золотой жилы» астероида стоимостью квадриллионов

НАСА готовится запустить зонд для исследования массивного астероида 16 Психея, размером примерно с Кипр. Эта долгожданная миссия недавно была отложена до 12 октября. Психея — астероид М-типа, предположительно являющийся ядром протопланеты, диаметром около 227 километров.
В отличие от большинства других астероидов нашей солнечной системы, Психея выделяется своими огромными размерами. Он оказывает наблюдаемые гравитационные возмущения на близлежащие астероиды, что позволяет ученым оценить его массу и состав. Измерив яркость астероида, они смогут оценить, сколько света он отражает, проливая свет на его минеральный состав.
Считается, что Психея невероятно богата металлами, особенно никелем и железом; ведущие эксперты оценивают ее стоимость примерно в 10,000 XNUMX квадриллионов долларов. Эта астрономическая цифра превосходит состояние Илона Маска, самого богатого человека на Земле, и стоит больше, чем вся сумма денег на нашей планете. Однако важно учитывать стоимость достижения астероида, прежде чем определять его фактическую прибыльность.
По данным сайта рейтинга стоимости астероидов Asterunk, с учетом расходов стоимость Психеи оценивается примерно в 27.67 миллиарда долларов. Хотя оценка в 10,000 XNUMX квадриллионов долларов является предметом дискуссий, миссия НАСА «Психея» призвана дать более точную оценку.
Вместо того, чтобы сосредоточиться исключительно на добыче полезных ископаемых на астероидах, миссия НАСА направлена на изучение значения Психеи как астероида М-типа и ее значения для формирования планет и астероидов. Это начинание поможет разгадать тайны, окружающие историю и состав этих небесных тел.
Добраться до Психеи — непростая задача, поскольку она расположена в поясе астероидов между Марсом и Юпитером, на значительном расстоянии от Земли. Миссия сталкивается с проблемами, связанными с полетным программным обеспечением и проверкой двигателей, обеспечивая сохранение траектории космического корабля на заданном курсе. Зонд планируется запустить на ракете SpaceX Falcon Heavy, что станет первым в истории межпланетным запуском ракеты этого типа.
Хотя дата запуска назначена на 12 октября, этот период продлится до 25 октября, давая НАСА возможность отправиться в это новаторское путешествие по исследованию и изучению металлического мира Психеи.
Определения:
– Астероид М-типа: тип астероида, классифицируемый по металлическому составу, в основном состоящий из никеля и железа.
– Возмущения: наблюдаемые возмущения или отклонения, вызванные гравитационным влиянием одного небесного тела на другое.
– Протопланета: Небесный объект на ранних стадиях формирования, который мог со временем превратиться в полноценную планету.
источники:
- Веб-сайт миссии НАСА «Психика»
- Форбс
– Asterrank (сайт рейтинга астероидов)