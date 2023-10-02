Миссия НАСА к Психике: исследование «золотой жилы» астероида стоимостью квадриллионов

НАСА готовится запустить зонд для исследования массивного астероида 16 Психея, размером примерно с Кипр. Эта долгожданная миссия недавно была отложена до 12 октября. Психея — астероид М-типа, предположительно являющийся ядром протопланеты, диаметром около 227 километров.

В отличие от большинства других астероидов нашей солнечной системы, Психея выделяется своими огромными размерами. Он оказывает наблюдаемые гравитационные возмущения на близлежащие астероиды, что позволяет ученым оценить его массу и состав. Измерив яркость астероида, они смогут оценить, сколько света он отражает, проливая свет на его минеральный состав.

Считается, что Психея невероятно богата металлами, особенно никелем и железом; ведущие эксперты оценивают ее стоимость примерно в 10,000 XNUMX квадриллионов долларов. Эта астрономическая цифра превосходит состояние Илона Маска, самого богатого человека на Земле, и стоит больше, чем вся сумма денег на нашей планете. Однако важно учитывать стоимость достижения астероида, прежде чем определять его фактическую прибыльность.

По данным сайта рейтинга стоимости астероидов Asterunk, с учетом расходов стоимость Психеи оценивается примерно в 27.67 миллиарда долларов. Хотя оценка в 10,000 XNUMX квадриллионов долларов является предметом дискуссий, миссия НАСА «Психея» призвана дать более точную оценку.

Вместо того, чтобы сосредоточиться исключительно на добыче полезных ископаемых на астероидах, миссия НАСА направлена ​​на изучение значения Психеи как астероида М-типа и ее значения для формирования планет и астероидов. Это начинание поможет разгадать тайны, окружающие историю и состав этих небесных тел.

Добраться до Психеи — непростая задача, поскольку она расположена в поясе астероидов между Марсом и Юпитером, на значительном расстоянии от Земли. Миссия сталкивается с проблемами, связанными с полетным программным обеспечением и проверкой двигателей, обеспечивая сохранение траектории космического корабля на заданном курсе. Зонд планируется запустить на ракете SpaceX Falcon Heavy, что станет первым в истории межпланетным запуском ракеты этого типа.

Хотя дата запуска назначена на 12 октября, этот период продлится до 25 октября, давая НАСА возможность отправиться в это новаторское путешествие по исследованию и изучению металлического мира Психеи.

Определения:

– Астероид М-типа: тип астероида, классифицируемый по металлическому составу, в основном состоящий из никеля и железа.

– Возмущения: наблюдаемые возмущения или отклонения, вызванные гравитационным влиянием одного небесного тела на другое.

– Протопланета: Небесный объект на ранних стадиях формирования, который мог со временем превратиться в полноценную планету.

источники:

- Веб-сайт миссии НАСА «Психика»

- Форбс

– Asterrank (сайт рейтинга астероидов)