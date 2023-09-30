НАСА и SpaceX установили октябрьскую дату запуска миссии Psyche

НАСА и SpaceX объявили, что миссия Psyche будет запущена 12 октября из Космического центра Кеннеди во Флориде. Миссия будет отправлена ​​в космос на борту ракеты Falcon Heavy. Основная цель миссии — провести комплексное исследование уникального богатого металлами астероида, известного как Психея, который расположен между Марсом и Юпитером.

После старта космический корабль «Психея» отправится в шестилетнее путешествие с использованием солнечной электрической энергии, чтобы достичь астероида в 2029 году. По прибытии в пункт назначения космический корабль проведет 26 месяцев, изучая и анализируя астероид «Психея». В задачи миссии входит получение изображений, составление карты поверхности астероида, сбор данных для оценки его химического состава и проведение исследований для понимания процесса формирования планет.

Происхождение астероида Психея остается загадкой для ученых, что делает эту миссию решающей в раскрытии его тайн. Ученые предполагают, что астероид может быть частью богатой металлами внутренней части планетезимали или принадлежать к категории небесных объектов, которые никогда раньше не наблюдались. Цель миссии - дать представление о том, как образовались каменистые планеты, такие как Земля, что составляет ядро ​​Земли и как возникли ядра других каменистых планет.

Кроме того, космический корабль Psyche проведет демонстрацию технологии Deep Space Optical Communications (DSOC) — новаторского проекта по тестированию широкополосной оптической связи в космосе. Эта система будет использоваться для отправки и получения данных, а также для проведения гравитационных исследований для определения вращения, колебания, массы и гравитационного поля астероида.

Гигантский астероид Психея, как полагают, представляет собой камень картофелевидной формы, состоящий в основном из металла. При размерах около 144 миль в длину и 140 миль в ширину, его истинный внешний вид будет раскрыт только тогда, когда миссия «Психея» предоставит вид крупным планом.

источники:

- НАСА

– СпейсИкс