Миссия НАСА «Психея»: исследование загадочного астероида

НАСА готовится отправиться в беспрецедентную научную миссию на своем космическом корабле «Психея». Миссия, названная в честь астероида, который она пытается исследовать, станет первым случаем, когда НАСА запустит научную миссию на ракете SpaceX Falcon Heavy. Психея намерена преодолеть 2.2 миллиарда миль в течение шести лет, чтобы достичь астероида Психея, который вращается вокруг Солнца между Марсом и Юпитером.

Психея, открытая в 1852 году и названная в честь греческой богини души, расположена примерно в три раза дальше от Солнца, чем Земля. Ученые полагают, что изучение этого астероида может дать ценную информацию о ядре Земли, а также о ядрах других планет земной группы.

Предполагается, что астероид потенциально представляет собой частично обнаженное ядро, состоящее из никель-железа. Это могли быть фрагментированные останки ранней планеты, которая не смогла полностью сформироваться. Изучая Психею, ученые надеются получить более глубокое понимание состава и структуры планетных ядер, что может иметь важное значение для нашего понимания эволюции и формирования каменистых планет.

Приступая к этой миссии, НАСА стремится расширить границы наших знаний о происхождении и внутреннем устройстве небесных тел. Это предприятие представляет собой значительный шаг вперед в нашем стремлении разгадать тайны Вселенной.

источники:

«Гонка за лунными ресурсами началась, — заявил глава космического пространства России после неудачной лунной миссии» — нет данных

Определения:

Астероид – небольшое каменное тело, вращающееся вокруг Солнца.

Планеты земной группы - планеты, состоящие в основном из силикатных пород или металлов.

Ядро – центральная, самая плотная часть планеты или другого небесного тела.