НАСА собирается запустить миссию к богатому металлами астероиду Психика

НАСА готовится запустить долгожданную миссию к астероиду Психея. Запуск запланирован на утро четверга в Космическом центре Кеннеди на мысе Канаверал, Флорида.

Миссия на Психею разрабатывалась уже много лет и столкнулась с задержкой на один год. Астероид представляет особый интерес для ученых, поскольку считается, что он богат металлами, в том числе железом и никелем. Изучая Психею вблизи, ученые надеются получить представление о формировании и составе ядра Земли.

Космический корабль, который будет использоваться для этой миссии, называется космическим кораблем «Психея». Он оснащен набором научных инструментов, которые позволят ему собирать данные о поверхности и составе астероида.

Запуск миссии НАСА «Психея» знаменует собой еще одну веху в исследовании нашей Солнечной системы. Изучая астероиды, такие как Психея, ученые смогут узнать больше о ранней истории нашей Солнечной системы и потенциально получить представление о происхождении жизни на Земле.

Эта миссия является частью более широкой цели НАСА по изучению астероидов и других небесных тел, чтобы лучше понять формирование и эволюцию нашей Солнечной системы. Благодаря этим научным усилиям мы можем расширить наши знания о Вселенной и нашем месте в ней.

источники:

– Членство в TNM NEWS+MARKETS

- НАСА