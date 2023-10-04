Астронавт НАСА Фрэнк Рубио возвращается на Землю после рекордного космического полета

Астронавт НАСА Фрэнк Рубио вернулся на Землю после завершения самого длительного одиночного космического полета американского астронавта. Рубио провел в космосе в общей сложности 371 день в составе экспедиций 68-69 на борту Международной космической станции. Его расширенная миссия предоставила ценную информацию о влиянии длительных космических полетов на астронавтов, особенно сейчас, когда НАСА готовится к будущим миссиям на Луну и Марс.

Историческое достижение Рубио будет отмечено пресс-конференцией в Космическом центре Джонсона в Хьюстоне 13 октября. Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире на телевидении НАСА, в приложении агентства и на веб-сайте. Представителям средств массовой информации, заинтересованным в личном или виртуальном присутствии, рекомендуется связаться с отделом новостей NASA Johnson для получения дополнительной информации.

За время своей миссии Рубио совершил более 5,936 витков вокруг Земли и преодолел более 157 миллионов миль, что эквивалентно 328 полетам на Луну и обратно. Он был свидетелем прибытия и отправления многочисленных космических кораблей, как с экипажем, так и с грузовыми миссиями. Рубио активно участвовал в различной научной деятельности, проводя исследования в области здоровья человека, методов выращивания растений и командуя автономными роботами из космоса.

Миссия Рубио знаменует собой важную веху в освоении космоса НАСА. Расширенные миссии, подобные его, предоставляют важные данные для понимания физических и психологических последствий жизни в условиях микрогравитации в течение длительного периода времени. Эти знания будут иметь важное значение, поскольку НАСА приступает к амбициозным миссиям на Луну в рамках программы «Артемида» и готовится к возможному исследованию Марса человеком.

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источники:

– НАСА: https://www.nasa.gov/nasatv

– НАСА: https://www.nasa.gov/station.