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Астронавт НАСА Фрэнк Рубио возвращается на Землю после рекордного космического полета

ByМамфо Брешиа

Октябрь 4, 2023
Астронавт НАСА Фрэнк Рубио возвращается на Землю после рекордного космического полета

Астронавт НАСА Фрэнк Рубио вернулся на Землю после завершения самого длительного одиночного космического полета американского астронавта. Рубио провел в космосе в общей сложности 371 день в составе экспедиций 68-69 на борту Международной космической станции. Его расширенная миссия предоставила ценную информацию о влиянии длительных космических полетов на астронавтов, особенно сейчас, когда НАСА готовится к будущим миссиям на Луну и Марс.

Историческое достижение Рубио будет отмечено пресс-конференцией в Космическом центре Джонсона в Хьюстоне 13 октября. Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире на телевидении НАСА, в приложении агентства и на веб-сайте. Представителям средств массовой информации, заинтересованным в личном или виртуальном присутствии, рекомендуется связаться с отделом новостей NASA Johnson для получения дополнительной информации.

За время своей миссии Рубио совершил более 5,936 витков вокруг Земли и преодолел более 157 миллионов миль, что эквивалентно 328 полетам на Луну и обратно. Он был свидетелем прибытия и отправления многочисленных космических кораблей, как с экипажем, так и с грузовыми миссиями. Рубио активно участвовал в различной научной деятельности, проводя исследования в области здоровья человека, методов выращивания растений и командуя автономными роботами из космоса.

Миссия Рубио знаменует собой важную веху в освоении космоса НАСА. Расширенные миссии, подобные его, предоставляют важные данные для понимания физических и психологических последствий жизни в условиях микрогравитации в течение длительного периода времени. Эти знания будут иметь важное значение, поскольку НАСА приступает к амбициозным миссиям на Луну в рамках программы «Артемида» и готовится к возможному исследованию Марса человеком.

Чтобы быть в курсе последних новостей и обновлений о Международной космической станции и миссиях НАСА, посетите веб-сайт НАСА и подпишитесь на их платформы в социальных сетях.

источники:
– НАСА: https://www.nasa.gov/nasatv
– НАСА: https://www.nasa.gov/station.

By Мамфо Брешиа

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