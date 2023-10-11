НАСА представит самый большой в истории образец почвы астероида

НАСА собирается опубликовать результаты самого большого образца почвы, когда-либо собранного с астероида. Материал, собранный космическим кораблем OSIRIS-REx с околоземного астероида Бенну три года назад, будет продемонстрирован в Космическом центре НАСА имени Джонсона в Хьюстоне. Этот образец имеет большое значение, поскольку это всего лишь третий образец астероида, когда-либо возвращенный на Землю для анализа, и самый крупный на сегодняшний день.

Бенну, реликт ранней Солнечной системы, содержит ценную информацию о происхождении и эволюции каменистых планет, таких как Земля. Его химия и минералогия остаются неизменными с момента его образования 4.5 миллиарда лет назад. Изучая состав астероида, ученые надеются получить представление о развитии жизни.

Капсула OSIRIS-REx и ее содержимое были исследованы в чистой комнате испытательного и тренировочного полигона штата Юта перед транспортировкой в ​​Космический центр Джонсона. Там внутренняя канистра была открыта, а образцы были разделены на более мелкие экземпляры для передачи 200 ученым в 60 лабораториях по всему миру.

Тихоокеанский центр изотопных и геохимических исследований Университета Британской Колумбии входит в число учреждений, рассчитывающих получить часть образца Бенну к концу ноября. Первоначальная оценка веса образца составляла от 100 до 250 граммов, но ожидается, что НАСА вскоре предоставит более точные измерения.

Ожидается, что помимо веса образца НАСА объявит, удалось ли им достичь своей цели — собрать чистый образец, свободный от земного загрязнения. Полученные результаты также будут включать подробную информацию о физических характеристиках образца, таких как его плотность, цвет и форма.

Предыдущие миссии по отбору проб астероидов, такие как японская миссия Хаябуса-2, показали, что эти небесные объекты содержат органические соединения. Эти результаты подтверждают теорию о том, что ранняя Земля была засеяна ингредиентами для жизни в результате бомбардировки кометами, астероидами и метеоритами.

Хотя Бенну имеет диаметр около 500 метров и состоит из рыхлой группы камней, он значительно меньше астероида, который привел к вымиранию динозавров. Космический корабль OSIRIS-REx, запущенный в 2016 году, прибыл на Бенну в 2018 году и успешно собрал материал с поверхности в октябре 2020 года.

Будущие усилия НАСА включают в четверг запуск еще одной миссии к далекому астероиду Психея, известному своим богатым содержанием металлов.

Источник: НАСА, Университет Британской Колумбии.