НАСА расширяет миссию New Horizons для исследования объектов пояса Койпера

Миссия НАСА «Новые горизонты», которая намеревалась исследовать Плутон в 2006 году, была продлена на пять лет. Первоначально миссию планировалось завершить в 2024 году, но теперь она будет продолжаться до тех пор, пока космический корабль не выйдет из пояса Койпера, где находятся кометы. Это расширение позволяет решать новые задачи миссии.

Начиная с 2025 года New Horizons сосредоточится на исследовании объектов пояса Койпера. Миссия будет собирать гелиофизические данные, работая в расширенном режиме низкой активности. Ученые стремятся идентифицировать и изучить объекты пояса Койпера. Если подходящая цель найдена, возможен близкий облет.

Никола Фокс, заместитель администратора Дирекции научных миссий НАСА, подчеркнул важность расширенной миссии: «Миссия «Новые горизонты» занимает уникальное положение в нашей Солнечной системе, поскольку позволяет ответить на важные вопросы о нашей гелиосфере и предоставить чрезвычайные возможности для междисциплинарной науки для НАСА и всего космоса. научное сообщество."

Ответственность за миссию будет передана отделам гелиофизики и планетологии НАСА. Одной из конкретных целей, представляющих интерес, является Аррокот, объект пояса Койпера, состоящий из ледяных тел. Облет космического корабля Аррокота, ширина которого составляет около 34 километров, предоставит ценные данные об объекте.

Расширенная миссия «Новые горизонты» будет совместно управляться отделами планетологии и гелиофизики НАСА. Алан Стерн, планетолог, выразил благодарность за продление миссии и полученную поддержку: «Я хочу поблагодарить всех, кто поддержал нас в том, чтобы НАСА продолжило исследование пояса Койпера с помощью своего космического корабля «Новые горизонты» — вы сделали это!»

источники:

- Отчет НАСА

- Отчет Space.com