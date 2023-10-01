Миссия «Новые горизонты»: исследование Плутона и за его пределами

Космический корабль «Новые горизонты», запущенный в январе 2006 года, вошел в историю как первая межпланетная миссия по наблюдению Плутона и его спутника Харона с орбиты. Его новаторские наблюдения показали, что Плутон геологически активен, что противоречит определению планеты, данному Международным астрономическим союзом (МАС), который понизил Плутон до его планетарного статуса.

После выполнения гравитационного маневра вокруг Юпитера в 2007 году «Новые горизонты» наконец достигли пункта назначения, Плутона, в 2015 году. После успешных наблюдений за Плутоном космический корабль продолжил свое путешествие для изучения объекта пояса Койпера (KBO) Аррокот, предоставив ценную информацию о Ранние стадии нашей Солнечной системы.

У «Новых горизонтов» все еще есть достаточно топлива для работы как минимум до 2030 года, и ожидается, что он покинет пояс Койпера в период с 2028 по 2029 год. Однако ученые планируют перевести космический корабль в расширенный режим низкой активности после 2025 года. Это позволит New Horizons будет собирать важные гелиофизические данные со своей уникальной точки обзора, поскольку космический корабль наблюдает за невероятно темным небом, которое позволяет ему измерять темноту самого космоса.

НАСА приняло решение продлить работу «Новых горизонтов» до тех пор, пока космический корабль не покинет пояс Койпера. Это решение было основано на потенциале миссии ответить на важные вопросы о нашей гелиосфере и предоставить беспрецедентные возможности для междисциплинарных научных исследований. Никола Фокс, заместитель администратора Управления научной миссии НАСА, заявила, что миссия «Новые горизонты» занимает уникальное положение, которое будет продолжать приносить ценную информацию научному сообществу.

Ожидая будущих открытий за пределами пояса Койпера, ученые активно ищут подходящего кандидата для еще одного пролета в этом регионе. «Новые горизонты» проложили путь для дальнейших исследований и продолжают оставаться жизненно важным активом в нашем стремлении понять тайны нашей Солнечной системы.

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– Изображение предоставлено: НАСА

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