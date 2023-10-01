Миссия «Новые горизонты»: исследование Плутона и за его пределами

Космический корабль «Новые горизонты», запущенный в 2006 году, отправился в историческую межпланетную миссию по наблюдению за Плутоном и его спутником Хароном. Его результаты поставили под сомнение определение планеты, установленное Международным астрономическим союзом, поскольку они показали, что Плутон геологически активен.
В 2015 году «Новые горизонты» достигли пункта назначения после выполнения гравитационного маневра вокруг Юпитера. Это дало революционную информацию о природе Плутона и его спутника. После этого космический корабль приступил к изучению Аррокота, объекта пояса Койпера, который дает представление о ранних стадиях формирования нашей Солнечной системы.
Ожидается, что при наличии достаточного количества топлива как минимум до 2030 года «Новые горизонты» покинут пояс Койпера к 2028 или 2029 году. После 2025 года ученые планируют перевести космический корабль в расширенный режим низкой активности. Это позволит New Horizons собирать ценные гелиофизические данные со своей уникальной точки обзора в темных уголках космоса.
Заместитель администратора Управления научной миссии НАСА Никола Фокс подчеркнула важность этой миссии. Она заявила: «Миссия «Новые горизонты» занимает уникальное положение в нашей солнечной системе, позволяя ответить на важные вопросы о нашей гелиосфере и предоставить исключительные возможности для междисциплинарной науки для НАСА и научного сообщества».
Путешествие космического корабля через пояс Койпера расширило наше понимание внешних областей Солнечной системы. НАСА продолжает поиск потенциальных кандидатов для будущих облетов в этом регионе.
Миссия «Новые горизонты» является свидетельством человеческого любопытства и научных исследований. Оно открыло новые границы и расширило наши знания о нашем космическом соседстве.
Источники: НАСА.
Определения:
Гравитационный маневр: Метод, используемый космическими кораблями для увеличения или уменьшения скорости и изменения траектории своей орбиты с помощью гравитационного поля небесного тела.
Пояс Койпера: Область Солнечной системы за Нептуном, состоящая из небольших ледяных объектов, предположительно являющихся остатками раннего формирования Солнечной системы.
Гелиофизика: Изучение Солнца и его воздействия на космическую среду, включая взаимодействие солнечного ветра, магнитных полей и космических лучей.
источники:
- НАСА