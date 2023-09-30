НАСА расширяет эксплуатацию космического корабля New Horizons для междисциплинарной науки

НАСА объявило о продлении эксплуатации своего космического корабля «Новые горизонты» до конца этого десятилетия. Космический корабль, который в настоящее время утвержден к эксплуатации до конца 2024 финансового года, продолжит свою миссию до тех пор, пока не выйдет из пояса Койпера, что ожидается примерно в конце десятилетия. Это расширение позволит собирать гелиофизические данные по мере выхода космического корабля из Солнечной системы.

Расширенная миссия также открывает возможность еще одного пролета объекта пояса Койпера, такого как успешный пролет Аррокота в 2019 году. Хотя в настоящее время в пределах досягаемости нет идентифицированных объектов, космический корабль потенциально может провести близкий пролет в будущем, если такой объект будет обнаружен. .

Это решение было принято после того, как первоначальные планы передать миссию «Новые горизонты» в отдел гелиофизики НАСА встретили сопротивление со стороны главного исследователя миссии Алана Стерна. Стерн утверждал, что этот шаг помешает дальнейшей работе первоначальной команды миссии в области планетологии. Новая расширенная миссия теперь будет совместно управляться подразделениями гелиофизики и планетологии НАСА, которые в основном финансируются планетарной наукой.

Продление миссии «Новые горизонты» позволит продолжить исследование пояса Койпера и внешней гелиосферы — двух важных научных областей, в которых НАСА является пионером. Уникальное положение космического корабля в Солнечной системе открывает возможности для междисциплинарной науки и может помочь ответить на важные вопросы о гелиосфере.

Однако необходимо будет оценить влияние расширенной миссии на бюджет, поскольку оно может повлиять на финансирование исследований и анализа для других планетарных миссий. Будущие проекты могут пострадать из-за выделения ресурсов на миссию «Новые горизонты».

В целом, решение НАСА о продлении эксплуатации космического корабля «Новые горизонты» обеспечивает продолжающиеся научные исследования и потенциал для новых открытий во внешних регионах нашей Солнечной системы.

источники:

– НАСА расширяет возможности использования космического корабля «Новые горизонты» для междисциплинарной науки – НАСА Наука

– «Новые горизонты» отправляются за пределы Солнечной системы с гелиофизической миссией» – SpaceNews