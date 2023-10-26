НАСА проведет демонстрацию космического лазера на Международной космической станции

НАСА собирается провести революционную демонстрацию технологий космических лазеров на Международной космической станции (МКС). Целью демонстрации является проверка возможности использования лазерной технологии для передачи терабайтов данных космических исследований и исследовательских миссий обратно на Землю. Это будет первый двунаправленный комплексный ретранслятор лазерной связи НАСА, который позволит космическому агентству интегрировать лазерную связь в существующие сети космической связи.

Демонстрация технологии предполагает оснащение МКС модулем под названием ILLUMA-T (Интегрированный демонстрационный низкоорбитальный пользовательский модем и усилительный терминал интегрированной лазерной связи). Модуль ILLUMA-T включает в себя телескоп и двухосный подвес, который позволяет ему отслеживать демонстрационный спутник лазерной связи (LCRD) на геостационарной орбите. Оптический модуль размером примерно с микроволновую печь является частью устройства, сравнимого со стандартным холодильником.

Демонстрация будет включать отправку данных с МКС на спутник LCRD со скоростью 1.2 Гбит/с. Затем спутник LCRD передаст данные на оптические наземные станции в Калифорнии или на Гавайях. Оттуда данные будут переданы в Центр управления полетами LCRD в Нью-Мексико и, наконец, отправлены в группу наземных операций ILLUMA-T в Центре космических полетов имени Годдарда НАСА в Мэриленде.

Инженеры Goddard оценят точность и качество данных, передаваемых посредством сквозного процесса ретрансляции. Успех демонстрации может привести к интеграции «ИЛЛЮМА-Т» в состав МКС, что значительно увеличит пропускную способность орбитальной лаборатории по передаче данных.

Текущая связь с МКС осуществляется через сеть спутников слежения и ретрансляции данных (TDRS), которая использует радиосигналы для передачи данных. Однако использование космических лазеров может обеспечить более высокую скорость передачи данных и улучшить связь для будущих космических миссий.

FAQ

1. Какова цель демонстрации космического лазера НАСА на Международной космической станции?

НАСА стремится проверить использование лазерной технологии для передачи больших объемов данных космических исследований и исследовательских миссий обратно на Землю.

2. Что такое ИЛЛЮМА-Т?

ILLUMA-T означает «Интегрированный демонстрационный лазерный коммуникационный релейный пользовательский модем и терминал усилителя на низкой околоземной орбите». Это модуль, установленный на Международной космической станции для демонстрации космического лазера.

3. Как будет проходить процесс передачи данных?

Модуль ILLUMA-T на МКС будет передавать данные на демонстрационный спутник лазерной связи (LCRD). Затем спутник LCRD передаст данные на оптические наземные станции, которые отправят их в Операционный центр миссии LCRD и, в конечном итоге, в наземную оперативную группу ILLUMA-T.

4. В чем значение этой демонстрации?

В случае успеха интеграция ILLUMA-T в МКС может значительно увеличить объем данных, которые могут передаваться на космическую станцию ​​и обратно, улучшая коммуникационные возможности для будущих космических миссий.

5. Чем лазерная связь отличается от существующих систем радиосвязи?

Лазерная связь потенциально может предложить более высокие скорости передачи данных и улучшенную связь по сравнению с системами на основе радиосвязи. Это могло бы произвести революцию в космической связи и обеспечить более быструю и эффективную передачу данных в ходе космических миссий.

(Источники: НАСА, Space.com)