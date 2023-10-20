Последние новости космоса: будьте в курсе с подпиской

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Определения:

Исследование космоса: исследование и открытие небесных тел и явлений в космическом пространстве.

Политика: принципы, руководящие указания и положения, установленные правительственными и организационными органами для влияния и формирования решений и действий.

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