НАСА формирует группу реагирования для устранения опасений по поводу миссии по возвращению образцов с Марса

НАСА создало группу реагирования после независимой проверки планов агентства по возвращению образцов с Марса. Миссия, проводимая в сотрудничестве с Европейским космическим агентством (ЕКА), направлена ​​на получение образцов с Красной планеты и знаменует собой несколько новинок, включая первый запуск с другой планеты и первое сближение на орбите вокруг другой планеты.

В отчете наблюдательного совета, представленном ранее в этом месяце, подчеркиваются важные научные цели миссии, но также выражается обеспокоенность по поводу потенциальных бюджетных проблем. Отчет включал 20 наблюдений и 59 предложений по предлагаемой миссии.

Одной из основных проблем, поднятых в отчете, является резкое увеличение затрат на миссию по возвращению образцов с Марса, которая потенциально может затмить другие проекты и приоритеты в долгосрочной перспективе. Запуск миссии к 2030 году, как предполагалось, потребует примерно от 8 до 11 миллиардов долларов.

Чтобы решить проблемы, поднятые в отчете, недавно сформированная группа реагирования во главе с заместителем заместителя администратора НАСА по науке Сандрой Коннелли оценит выводы и рекомендации. У команды есть время до второго квартала 2024 года, чтобы предложить план действий, а официальное подтверждение стоимости и графика миссии будет определено после завершения проверки.

В ответ на отчет НАСА стремится улучшить информирование общественности о значимости миссии и пересмотреть структуру управления миссией, чтобы сократить накладные расходы. Агентство признает сложность миссии по возвращению образцов с Марса и стратегические инвестиции, вложенные в ее разработку.

Независимые наблюдательные комиссии, подобные той, которая была создана для миссии по возвращению образцов с Марса, играют решающую роль в оценке того, достигаются ли цели миссии в рамках выделенного бюджета. НАСА стремится внести любые необходимые изменения, указанные в отчете, чтобы обеспечить успех миссии.

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