НАСА проводит испытание «горячим огнем» двигателей лунной ракеты «Артемида»

НАСА недавно завершило испытание «горячим огнем» в рамках финальной серии сертификации своих лунных ракетных двигателей «Артемида». Космическое агентство планирует использовать перепрофилированные двигатели космического корабля RS-25 для своей программы «Артемида», целью которой является возвращение астронавтов на Луну.

Серия Hot Fire, начавшаяся 17 октября, призвана сертифицировать обновленную линейку двигателей RS-25, которая будет использоваться для миссии Artemis 5 в конце 2020-х годов. Четыре RS-25 приводят в действие основную ступень каждой ракеты системы космического запуска (SLS), важнейшего компонента программы «Артемида».

Во время испытаний двигатель RS-25 под кодовым названием E0525 успешно работал в течение запланированной продолжительности 550 секунд (более девяти минут) в Космическом центре НАСА Стеннис в Миссисипи. В ходе этого теста собираются данные о производительности различных новых компонентов двигателя, таких как форсунки, гидравлические приводы, гибкие воздуховоды и турбонасосы.

Серия «Горячий огонь» состоит из набора из 12 испытаний для каждого двигателя РС-25. Предыдущий двигатель РС-25 был сертифицирован в июне после завершения собственной серии из 12 испытаний. Эти испытания помогут в сертификации будущих миссий SLS, начиная с «Артемиды-5».

В программе «Артемида» запланировано несколько миссий, в том числе «Артемида-2», которая отправит четырех астронавтов вокруг Луны в 2024 году. «Артемида-3» нацелена на высадку астронавтов вблизи южного полюса Луны в конце 2025 или 2026 года, при условии, что система посадки космического корабля SpaceX будет готова. Дополнительные миссии, такие как «Артемида-4», запланированы на последующие годы.

В дополнение к испытаниям двигателей инженеры НАСА в Центре космических полетов имени Маршалла в Хантсвилле, штат Алабама, проводят испытания альтернативной конструкции ускорителя для будущих миссий за пределами «Артемиды-8». Ускорительные двигатели имеют решающее значение для обеспечения дополнительной тяги во время старта.

Ведущим подрядчиком двигателей SLS является компания Aerojet Rocketdyne, входящая в состав L3Harris Technologies, а за производство ракет SLS отвечает компания Boeing.

Эти испытания и сертификации знаменуют собой важные вехи в постоянных усилиях НАСА по продвижению исследования космоса и возвращению астронавтов на Луну.

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