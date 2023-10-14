НАСА и SpaceX запускают амбициозную миссию по тестированию системы дальней космической связи

НАСА и Лаборатория реактивного движения (JPL) объединились с SpaceX для миссии по нацеливанию на богатый металлами астероид и демонстрации новой лазерной системы передачи для связи в дальнем космосе. Миссия, названная проектом Deep Space Optical Communications (DSOC), была запущена на борту ракеты Falcon Heavy компании SpaceX из Космического центра Кеннеди во Флориде.

Проект DSOC направлен на то, чтобы вывести оптическую связь за пределы Луны в глубокий космос. Используя лазеры и детекторы, система обещает обеспечить более высокую скорость доставки данных по сравнению с традиционными радио- и микроволновыми линиями связи. Этот прогресс в коммуникационных технологиях позволит передавать больше информации обратно на Землю из космоса, подобно переходу от кабельного Интернета к оптоволоконному кабелю.

Одной из основных проблем оптической связи является необходимость точного наведения системы. В отличие от обычных радиоантенн, система DSOC требует высокой точности для нацеливания на Землю с помощью высокочувствительных детекторов, которые подсчитывают отдельные частицы света, называемые фотонами. Кроме того, погодные условия, такие как плотные облака, могут повлиять на качество сигнала, требуя кодирования сигналов данных для предотвращения замирания сигнала.

Несмотря на эти проблемы, оптическая связь предлагает ряд преимуществ, в том числе прямую видимость, определенные длины волн и направления, а также возможность передавать скрытую и конфиденциальную информацию. Технология DSOC, продемонстрированная в этой миссии, будет использоваться в будущих миссиях, таких как программа Артемида, целью которой является возвращение на орбиту и поверхность Луны.

Эта миссия представляет собой важный шаг в улучшении возможностей связи для исследования дальнего космоса и демонстрирует потенциал оптической связи для будущих межпланетных миссий.

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