Новый отчет показывает огромный потенциал солнечной энергии в индийских домохозяйствах

Недавний независимый отчет Совета по энергетике, окружающей среде и воде (CEEW) подчеркнул огромный потенциал солнечной энергии в индийских домохозяйствах. Согласно отчету, более 25 миллионов домохозяйств в Индии имеют возможность использовать на своих крышах ошеломляющие 637 ГВт солнечной энергии. Этого достаточно, чтобы удовлетворить весь спрос на электроэнергию в жилищном секторе Индии.

Однако в докладе предупреждается, что реальный технический потенциал с учетом текущего потребления электроэнергии домохозяйствами снижается до 118 ГВт. Исследование показало, что большинство бытовых потребителей попадают в категорию потребителей с низким уровнем потребления, что делает для них экономически нецелесообразным переход на солнечную энергию без финансовой поддержки.

Более того, если не учитывать капитальные субсидии и период окупаемости ограничивается пятью годами, потенциал снижается до 11 ГВт. В отчете подчеркивается необходимость привлекательных стимулов и доступных цен, чтобы побудить бытовых потребителей инвестировать в солнечные системы на крышах.

В настоящее время в Индии установлено 11 ГВт солнечной энергии на крыше, из них лишь 2.7 ГВт в жилом секторе. Анализ отчета показывает, что 60 процентов потенциала жилых крыш сосредоточено в семи штатах: Уттар-Прадеш, Махараштра, Западная Бенгалия, Одиша, Раджастхан, Андхра-Прадеш и Тамил Наду.

Интересно, что сельские районы имеют более высокий технический потенциал для использования солнечной энергии на крышах по сравнению с городскими районами. Это подчеркивает важность использования потенциала солнечной энергии сельских домохозяйств, который может сыграть решающую роль в энергетическом переходе Индии.

Повышение осведомленности и создание спроса на солнечные системы на крышах остаются ключевыми задачами. В отчете показано, что в 50 финансовом году уровень осведомленности жильцов о солнечных системах на крышах составлял менее 2020 процентов по всей стране. Кроме того, жители воспринимают солнечную энергию на крышах как дорогостоящую инвестицию, что влияет на их готовность внедрить эту технологию.

Для решения этих проблем в отчете CEEW рекомендуются целевые капитальные субсидии для потребителей, особенно для небольших солнечных систем на крыше. Это также подчеркивает необходимость комплексной платформы, предоставляющей надежную и убедительную информацию о солнечной энергии на крышах. На национальном уровне кампании по повышению осведомленности имеют решающее значение для стимулирования спроса.

В целом, отчет CEEW подчеркивает огромный потенциал солнечной энергии в индийских домохозяйствах и необходимость создания благоприятных условий для реализации этого потенциала. Предоставляя финансовые стимулы, повышая осведомленность и упрощая процесс внедрения, Индия может и дальше продвигать свою революцию в солнечной энергетике и обеспечить доступ к чистой, доступной и надежной энергии для всех.

FAQ

1. Насколько велик потенциал солнечной энергии в индийских домохозяйствах?

Согласно отчету Совета по энергетике, окружающей среде и водным ресурсам (CEEW), индийские домохозяйства могут использовать 637 ГВт солнечной энергии на своих крышах.

2. Может ли этот потенциал солнечной энергии удовлетворить спрос на электроэнергию в жилом секторе?

Да, использование лишь одной трети общего технического потенциала солнечной энергии может удовлетворить весь спрос на электроэнергию в жилом секторе Индии, который составляет примерно 310 ТВтч.

3. Почему реальный технический потенциал ниже?

Реальный технический потенциал снижается до 118 ГВт при учете текущего потребления электроэнергии домохозяйствами. Это, наряду с ограничениями экономической осуществимости, снижает реальную мощность.

4. Какие штаты имеют самый высокий потенциал жилых крыш?

В отчете говорится, что 60 процентов потенциала жилых крыш сосредоточено в Уттар-Прадеше, Махараштре, Западной Бенгалии, Одише, Раджастане, Андхра-Прадеше и Тамил Наду.

5. Каковы проблемы при установке солнечных систем на крыше?

В отчете подчеркивается низкая осведомленность бытовых потребителей о солнечных системах на крышах и их восприятие высоких затрат как ключевых проблем. Для устранения этих препятствий необходимы финансовые стимулы и информационные кампании.