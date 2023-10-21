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Новое исследование обнаруживает потенциальную связь между недостатком сна и ожирением

ByРоберт Эндрю

Октябрь 21, 2023
Новое исследование обнаруживает потенциальную связь между недостатком сна и ожирением

В недавнем исследовании, проведенном группой исследователей, была обнаружена потенциальная связь между недостатком сна и ожирением. Исследование, в котором были проанализированы режимы сна и индекс массы тела (ИМТ) более 1,000 человек, показало, что те, кто постоянно спал менее семи часов в сутки, подвергались более высокому риску развития ожирения.

Ожирение уже давно признано серьезной проблемой общественного здравоохранения, связанной с многочисленными рисками для здоровья, такими как сердечно-сосудистые заболевания и диабет. Однако связь между сном и ожирением менее ясна. Новое исследование проливает свет на возможную связь между ними.

Исследование показало, что люди, которые постоянно спали менее семи часов в сутки, имели значительно более высокий ИМТ по сравнению с теми, кто спал от семи до девяти часов в сутки. Кроме того, исследование показало, что эти люди с большей вероятностью придерживаются нездоровых пищевых привычек и потребляют большее количество калорий в течение дня.

Хотя точный механизм, связывающий недостаток сна с ожирением, все еще исследуется, исследователи полагают, что это может быть связано с влиянием лишения сна на гормональную регуляцию и контроль аппетита. Предыдущие исследования показали, что недостаточный сон может нарушить баланс гормонов, регулирующих голод и насыщение, что приводит к повышению аппетита и потенциальному перееданию.

Новое исследование подчеркивает важность полноценного сна для поддержания здорового веса и предотвращения ожирения. Это предполагает, что установление здоровых привычек сна и уделение приоритетного внимания достаточному количеству сна могут быть ключевыми факторами в контроле веса.

Важно отметить, что это исследование лишь устанавливает корреляцию между недостатком сна и ожирением, и необходимы дальнейшие исследования для определения причинно-следственной связи и основных механизмов. Тем не менее, это дает ценную информацию о потенциальном влиянии сна на контроль веса и общее состояние здоровья.

В заключение, недавнее исследование указывает на потенциальную связь между недостатком сна и ожирением. Люди, которые постоянно спят менее семи часов в сутки, могут подвергаться более высокому риску развития ожирения из-за таких факторов, как нарушение гормональной регуляции и повышенный аппетит. Необходимы дальнейшие исследования для изучения причинно-следственной связи этой связи и выявления конкретных механизмов. Тем не менее, это исследование подчеркивает важность уделения приоритетного внимания достаточному сну для поддержания здорового веса и общего благополучия.

источники:
– Мэтью Фелан, Dailymail.Com, «Новое исследование обнаруживает потенциальную связь между недостатком сна и ожирением»

By Роберт Эндрю

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