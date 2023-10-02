Исследование Arp 107: столкновение галактик

На огромных просторах космоса космический телескоп «Хаббл» продолжает делать потрясающие изображения, которые дают ценную информацию о космосе. Недавно НАСА представило изображение небесного явления, известного как Arp 107, демонстрирующее пару взаимодействующих галактик. Это конкретное изображение проливает свет на удивительную природу сейфертовских галактик и процессы, лежащие в основе галактических столкновений.

Arp 107, расположенная примерно в 465 миллионах световых лет от Земли, представляет собой интригующее зрелище. Она состоит из сейфертовской галактики слева и меньшей галактики-спутника справа. Сейфертовские галактики характеризуются активными ядрами, в которых находятся сверхмассивные черные дыры. Эти активные ядра излучают огромное количество энергии, однако яркость не затмевает сложные детали структуры галактики.

На изображении Хаббла видны спиральные завитки внутри Arp 107, где происходит интенсивное звездообразование. Эти области сопровождаются «мостом», соединяющим меньшую галактику-компаньон с большей сейфертовской галактикой. Этот мост образован гравитационными силами, которые большая галактика оказывает на окружающую пыль и газ.

Значимость наблюдений космического телескопа Хаббл заключается в его способности охватить всю галактику, обеспечивая всестороннее представление о процессах, происходящих внутри Arp 107. Эти наблюдения позволяют ученым изучать звездообразование, пылевые полосы и общую структуру галактики. .

Поскольку мы продолжаем исследовать чудеса космоса, такие инструменты, как космический телескоп Хаббла, играют решающую роль в расширении наших знаний и понимания Вселенной. Arp 107 служит захватывающим примером сложных взаимодействий и динамических процессов, происходящих внутри галактик.

источники:

– НАСА: https://www.nasa.gov/feature/arptrio/arp-107-interacting-galaxies