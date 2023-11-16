Новая эра музыки: данные телескопа НАСА переведены в музыкальную партитуру

Музыканты всегда искали вдохновения в необъятности и красоте небесного царства. Теперь, благодаря инновационному сотрудничеству НАСА и композитора Софи Кастнер, реальные данные телескопов НАСА могут быть преобразованы в оригинальные музыкальные композиции, которые смогут играть люди-музыканты.

С 2020 года рентгеновский центр НАСА «Чандра» занимается новаторским проектом «сонификации». Этот проект предполагает преобразование цифровых данных, полученных с помощью телескопов, в музыку, что позволяет людям воспринимать и интерпретировать астрономические данные посредством слуха, а не полагаться исключительно на визуальные образы.

На новом этапе проекта ультразвуковой обработки команда, тесно сотрудничающая с композитором Софи Кастнер, подняла данные на новый уровень. Благодаря использованию музыкальных талантов людей-музыкантов преобразованные данные приобретают новое гуманистическое измерение.

«Наша цель — создать вымышленное повествование, прочно основанное на научных фактах», — объяснил Кастнер. «Мы берем переведенные данные из космоса и наделяем их отчетливым человеческим прикосновением, в результате чего получается поистине уникальная художественная интерпретация».

Первоначальной целью этой пилотной программы является концентрированная область в центре нашей галактики Млечный Путь, в которой находится сверхмассивная черная дыра. Рентгеновская обсерватория НАСА «Чандра», космический телескоп «Хаббл» и бывший космический телескоп «Спитцер» тщательно изучили эту область, охватывающую пространство около 400 световых лет.

В ходе процесса ультразвуковой обработки компьютеры используют сложные алгоритмы для математического преобразования цифровых данных от этих телескопов в звуки, которые могут восприниматься человеческими ушами. Однако люди-музыканты обладают другим набором способностей по сравнению с машинами.

Подход Кастнера заключался в выделении определенных участков изображения, что сделало данные более доступными для людей. Тем самым она привлекает внимание к часто упускаемым из виду деталям в рамках более крупной ультразвуковой обработки.

«Эта техника позволяет мне создавать короткие виньетки на основе данных, подобно написанию музыки к фильму, вдохновленной визуальным изображением», — заявил Кастнер. «Моя цель — направить внимание слушателя на более мелкие события, происходящие в общем наборе данных».

Конечным результатом этого пробного проекта стала захватывающая музыкальная композиция, которая глубоко перекликается с оригинальными данными телескопов НАСА, но с отчетливо человеческой точки зрения.

«В некотором смысле, это просто еще один метод, с помощью которого люди могут взаимодействовать с ночным небом, как они делали на протяжении всей истории», — заметила Кимберли Арканд, визуализация Чандры и начинающий ученый-технолог. «Хотя инструменты, которые мы используем, развивались, фундаментальная концепция поиска вдохновения в космосе для создания искусства остается неизменной».

У Кастнера есть амбициозные планы по расширению этого композиционного проекта, включив в коллекцию данных ультразвуковой обработки Чандры другие небесные объекты. Кроме того, она открыта для сотрудничества с другими музыкантами, которые заинтересованы во включении этих уникальных звуковых данных в свои композиции.

Трансформирующая работа Софи Кастнер, вдохновленная Галактическим центром, называется «Там, где сходятся параллельные линии». Если вы музыкант, желающий изучить эту озвучку дома, ноты доступны по адресу: [вставьте ссылку на ноты].

Это впечатляющее произведение было записано ансамблем Éclat из Монреаля под управлением Шарля-Эрика Лафонтена 19 июля 2023 года в Университете Макгилла и отражает суть космической симфонии.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Что представляет собой проект ультразвуковой обработки в рентгеновском центре НАСА «Чандра»?

Ответ: Проект ультразвуковой обработки включает перевод цифровых данных, полученных телескопами НАСА, в музыку, что позволяет людям воспринимать астрономические данные через звук.

Вопрос: Кто сотрудничает с НАСА в этом проекте?

Ответ: Композитор Софи Кастнер тесно сотрудничает с рентгеновским центром НАСА «Чандра» над созданием музыкальных композиций на основе ультразвуковых данных телескопа.

Вопрос: Какова цель этого сотрудничества?

Ответ: Целью сотрудничества является объединение научных данных с человеческим участием и создание уникальных художественных интерпретаций космоса.

Вопрос: В чем суть пилотного проекта композиции?

Ответ: Пилотный проект сосредоточен на данных из небольшой области в центре нашей галактики Млечный Путь, где находится сверхмассивная черная дыра.

Вопрос: Как музыканты-люди участвуют в процессе озвучивания?

Ответ: Музыканты-люди привносят свои уникальные способности и художественную интерпретацию в преобразованные данные, добавляя композициям особую человеческую перспективу.

Вопрос: Будет ли этот композиционный проект расширяться и включать в себя другие небесные объекты?

Ответ: Да, Софи Кастнер планирует расширить проект композиции, включив в него другие объекты из коллекции данных ультразвуковой обработки Chandra.

Вопрос: Могут ли музыканты попробовать сыграть на озвучке дома?

О: Да, ноты к композициям доступны для музыкантов, желающих изучить и сыграть озвучивание дома.