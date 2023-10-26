CatSat: революция в области космического зондирования и связи

Тридцать лет назад случайный телефонный звонок во время приготовления шоколадного пудинга породил идею, которая произвела революцию в области космического зондирования и связи. Кристофер Уокер, в то время молодой инженер, обнаружил потенциал деформированной полиэтиленовой пленки, закрывающей его горшок с пудингом, когда она увеличивала отражение лампочки над головой. Эта концепция в конечном итоге привела к разработке большого воздушного отражателя (LBR), надувного устройства, которое создает широкие собирающие апертуры при небольшом весе традиционных развертываемых антенн.

Благодаря финансированию программы НАСА «Инновационные передовые концепции» (NIAC), видение Уокера наконец становится реальностью. LBR превращает часть надутой сферы в параболическую антенну за счет алюминирования части внутренней поверхности. С помощью прототипа диаметром 33 фута (10 метров), финансируемого NIAC и Военно-морской исследовательской лабораторией США, Уокер продемонстрировал возможности LBR, который превосходит размер апертуры космического телескопа Джеймса Уэбба НАСА.

Конструкция LBR решает проблемы, с которыми сталкиваются традиционные рефлекторные антенны. Он надувается, как пляжный мяч, обеспечивая устойчивую форму параболической тарелки без необходимости использования громоздкого и сложного развертываемого оборудования. Кроме того, он может складываться в компактный объем, что упрощает его запуск и развертывание в космосе.

Одним из заметных применений этой технологии является высокоскоростная связь. CatSat, CubeSat из 6 спутников, разработанный Freefall Aerospace в сотрудничестве с НАСА, Университетом Аризоны и исследовательской корпорацией Rincon, продемонстрирует возможности надувной антенны на низкой околоземной орбите. После развертывания антенна будет передавать фотографии Земли в высоком разрешении обратно на Землю. Эта миссия, являющаяся частью инициативы НАСА по запуску CubeSat, демонстрирует потенциал будущих миссий на Луну, планеты и в дальний космос с использованием CubeSat.

Вопросы и ответы:

Что такое большой отражатель воздушного шара (LBR)?

LBR — это надувное устройство, превращающее часть надутой сферы в параболическую антенну. Он создает широкие апертуры сбора данных при небольшом весе традиционных развертываемых антенн.

Почему LBR важен?

LBR решает проблемы, с которыми сталкиваются традиционные рефлекторные антенны, такие как большой вес и сложность развертывания. Он имеет стабильную форму параболической тарелки без необходимости использования громоздкого оборудования и может складываться в небольшой объем, что упрощает запуск и развертывание в космосе.

Что такое КэтСат?

CatSat — это CubeSat из шести спутников, который продемонстрирует возможности надувной антенны на низкой околоземной орбите. Он будет передавать фотографии Земли в высоком разрешении обратно на Землю, демонстрируя потенциал будущих миссий с использованием CubeSats.

Кто разработал CatSat и LBR?

CatSat был разработан компанией Freefall Aerospace в сотрудничестве с НАСА, Университетом Аризоны и исследовательской корпорацией Rincon. Концепция LBR была впервые предложена Кристофером Уокером, который получил финансирование от программы НАСА «Инновационные передовые концепции» и Исследовательской лаборатории ВМС США.

Чем LBR отличается от традиционных рефлекторных антенн?

LBR предлагает легкую альтернативу традиционным рефлекторным антеннам. Его надувная конструкция устраняет необходимость в громоздких и сложных механизмах развертывания, что делает его более универсальным и простым в развертывании в космосе.

источники:

NASA: https://www.nasa.gov/feature/goddard/2022/catapulting-a-parabolic-balloons-30-year-risk

YouTube видео: https://youtube.com/watch?v=Z4OQG4ABJ_k&feature=oembed