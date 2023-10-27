Новая технология надувных антенн может произвести революцию в космической связи

Инновационная технология космического зондирования и связи уже не за горами благодаря усилиям инженера Кристофера Уокера и программе НАСА «Инновационные передовые концепции» (NIAC). Идея Уокера, известная как большой отражатель воздушного шара (LBR), предполагает использование надувных сферических антенн для создания широких апертур сбора данных для космической связи. Концепция превращает часть внутренней поверхности надутой сферы в параболическую антенну, позволяющую улавливать и передавать электромагнитное излучение.

При поддержке NIAC и гранте Исследовательской лаборатории ВМС США Уокер смог разработать и продемонстрировать LBR диаметром 33 фута, который был доставлен в стратосферу на гигантском воздушном шаре. Эта технология надувных антенн имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционными антеннами с большим рефлектором. Изготовленный из тонкопленочной конструкции, LBR может надуваться до стабильной параболической формы без необходимости использования громоздкого и сложного развертываемого оборудования. Он также легкий и складной, что упрощает его транспортировку и запуск в космос.

В 2018 году компания Freefall Aerospace, соучредителем которой является Уокер, продемонстрировала потенциал LBR, проведя испытания на борту стратосферного шара НАСА, достигшего высоты 159,000 XNUMX футов. Следующим шагом для этой технологии является демонстрация высокоскоростной связи на низкой околоземной орбите на борту спутника CubeSat под названием CatSat. Система развертывания надувной антенны CatSat развернется из контейнера и начнет передавать фотографии Земли в высоком разрешении.

Эта инновационная технология надувных антенн открывает двери для будущих космических миссий с использованием CubeSats, от исследования Луны до полетов в дальний космос. Потенциал использования CubeSats, оснащенных надувными антеннами, мог бы существенно расширить возможности и возможности космической связи.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Что такое большой отражатель воздушного шара (LBR)?

Ответ: LBR — это надувная сферическая антенна, которая создает широкие апертуры сбора данных для космического зондирования и связи.

Вопрос: Как работает LBR?

Ответ: LBR превращает часть внутренней поверхности надутой сферы в параболическую антенну, позволяющую улавливать и передавать электромагнитное излучение.

Вопрос: Каковы преимущества надувных антенн?

Ответ: Надувные антенны, такие как LBR, легкие, складные и не требуют громоздкого и сложного развертываемого оборудования. Они обеспечивают большую гибкость и простоту хранения по сравнению с традиционными антеннами с большим рефлектором.

Вопрос: Каковы потенциальные применения этой технологии?

Ответ: Эта технология может произвести революцию в космической связи и позволить осуществлять широкий спектр миссий, включая исследование Луны и полеты в дальний космос, с использованием спутников CubeSat, оснащенных надувными антеннами.

Источник: НАСА