НАСА смоделировало нашу Галактику в гравитационных волнах

Астрономы использовали смоделированные данные, чтобы визуализировать небо так, как оно будет выглядеть в гравитационных волнах, предлагая новый взгляд на нашу галактику. Гравитационные волны — это космическая рябь в пространстве-времени, создаваемая орбитальными объектами, и космические обсерватории, запуск которых ожидается в следующем десятилетии, значительно улучшат наше понимание этих явлений.

С 2015 года наземные обсерватории зарегистрировали около сотни событий, представляющих собой слияния черных дыр звездной массы, нейтронных звезд или того и другого. Эти сигналы представляют собой кратковременные высокочастотные события, которые могут произойти где угодно в небе и исходят из источников за пределами нашей галактики. Однако в Млечном Пути есть множество двойных систем, которые также содержат компактные объекты, такие как белые карлики, нейтронные звезды и черные дыры на узких орбитах.

Для наблюдения за этими ультракомпактными двойными системами (UCB) необходима космическая обсерватория, поскольку их гравитационные волны имеют слишком низкие частоты для наземных детекторов. Ожидается, что будущая космическая антенна лазерного интерферометра (LISA), совместная миссия НАСА и Европейского космического агентства (ЕКА), позволит обнаружить десятки тысяч UCB. Обнаружение большего количества UCB является одной из основных задач LISA.

Исследователи разработали метод объединения смоделированных данных ожидаемого распределения и сигналов гравитационных волн от UCB для создания обзора всего неба нашей галактики. Это изображение похоже на вид всего неба в видимом, инфракрасном или рентгеновском свете. Визуализация дает представление об уникальной перспективе, которую гравитационные волны открывают при наблюдении за Вселенной. Есть надежда, что будущие версии этого изображения будут созданы с использованием реальных данных LISA.

Это исследование, опубликованное в «Астрономическом журнале», демонстрирует потенциал гравитационных волн как нового инструмента для изучения космоса. Объединив данные космических обсерваторий гравитационных волн, таких как LISA, астрономы могут получить ценную информацию о природе двойных систем и динамике объектов в нашей галактике.

источники:

– Астрономический журнал (2023). DOI: 10.3847/1538-3881/acd3f1

- Центр космических полетов имени Годдарда НАСА.