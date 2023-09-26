НАСА моделирует гравитационные волны нашей галактики

Исследователи НАСА добились значительного прогресса в моделировании гравитационных волн в нашей галактике. Используя наземные обсерватории, они обнаружили многочисленные события, связанные со слиянием черных дыр звездной массы, нейтронных звезд или того и другого. Эти сигналы, длящиеся менее минуты, имеют высокие частоты и могут возникать в любой точке неба. Источники этих сигналов находятся за пределами нашей галактики.

Сесилия Чиренти, исследователь из Университета Мэриленда и Центра космических полетов имени Годдарда НАСА, объяснила, что двойные системы в Млечном Пути, как ожидается, также будут содержать компактные объекты, такие как белые карлики, нейтронные звезды и черные дыры на близких орбитах. Однако из-за необходимости обнаружения их гравитационных волн необходима космическая обсерватория.

Гравитационные волны — это возмущения в ткани пространства-времени, вызванные ускорением массивных объектов. Впервые они были предсказаны Альбертом Эйнштейном в его общей теории относительности. Эти волны позволяют ученым наблюдать жестокие и энергичные события, происходящие в нашей Вселенной, такие как столкновение черных дыр или взрыв сверхновых.

Работа НАСА по моделированию направлена ​​на лучшее понимание динамики и поведения этих гравитационных волн в нашей галактике. Изучая характеристики этих волн, исследователи надеются получить представление о природе систем, которые их производят, и объектов, участвующих в слияниях.

Результаты этого исследования могут улучшить наше понимание Вселенной и ее фундаментальных процессов. Благодаря дальнейшему развитию технологий и развитию космических обсерваторий, предназначенных для обнаружения гравитационных волн, учёные смогут продолжать исследовать тайны космоса.

источники:

- НАСА

– Университет Мэриленда, Колледж-Парк

Определения:

– Гравитационные волны: нарушения в ткани пространства-времени, вызванные ускорением массивных объектов.

– Двойные системы: системы, состоящие из двух астрономических объектов, вращающихся вокруг общего центра масс.

– Нейтронная звезда: высокоплотный небесный объект, образовавшийся в результате гравитационного коллапса массивной звезды во время вспышки сверхновой.