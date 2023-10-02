Астронавт Кейт Рубинс испытает «мокрую лабораторию-2» для анализа генов в космосе

Астронавт Кейт Рубинс будет работать с Wet Lab-2, инструментом, используемым для количественного анализа экспрессии генов, для проведения дальнейших испытаний в космосе в этом году. Система Wet Lab-2 позволяет исследователям изучать влияние космических путешествий на экспрессию генов и дает ценную информацию о биологии космоса.

Экспрессия генов относится к процессу включения или выключения генов, что приводит к выработке белков, выполняющих определенные функции в организме. Понимание того, как космическая среда влияет на экспрессию генов, может помочь исследователям разработать стратегии защиты здоровья космонавтов во время длительных космических полетов.

Система Wet Lab-2 представляет собой небольшое автономное устройство, позволяющее готовить, хранить и анализировать биологические образцы. Это позволяет астронавтам проводить эксперименты и исследования экспрессии генов в космосе.

Испытывая систему Wet Lab-2 в космосе, ученые смогут оценить ее эффективность и определить, нужны ли какие-либо корректировки или улучшения для оптимизации ее работы. Это поможет гарантировать, что будущие космические миссии будут иметь доступ к надежным и точным инструментам для изучения экспрессии генов.

НАСА постоянно стремится улучшить наше понимание того, как человеческое тело адаптируется и реагирует на космическую среду. Изучая экспрессию генов у астронавтов, исследователи могут получить представление о потенциальных долгосрочных последствиях космических путешествий для здоровья и разработать контрмеры для смягчения любых негативных последствий.

Эти испытания являются частью постоянных усилий НАСА по поддержке освоения человеком космоса и прокладывают путь для будущих миссий на Луну, Марс и за их пределы. Изучая экспрессию генов и другие биологические процессы в космосе, ученые раскрывают секреты функционирования жизни в условиях микрогравитации и работают над обеспечением здоровья и благополучия астронавтов в будущих миссиях.

источники:

– Мокрая лаборатория НАСА-2: открытие биологии космоса. Получено с [URL]

– Экспрессия генов. Получено с [URL]