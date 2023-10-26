Загадочное изображение из космоса снова очаровало ученых

Потрясающий снимок, сделанный миссией НАСА «Юнона», привлек внимание ученых всего мира. 7 сентября 2023 года «Юнона» сфотографировала область в северной части Юпитера, известную как Джет N7. Изображение демонстрирует завораживающее изображение облаков и штормов, что побуждает ученых углубиться в изучение особенностей.

Гражданский ученый Владимир Тарасов отвечал за создание изображения с помощью инструмента «Юнона», используя данные, полученные, когда космический корабль находился примерно в 4,800 милях над облаками Юпитера. Хотя эта небесная фотография напоминает лицо с глазами, носом и ртом, НАСА связывает такое восприятие с явлением, называемым парейдолией. Парейдолия — это склонность людей воспринимать узнаваемые образы, например лица, в случайных визуальных стимулах.

Хотя это недавнее изображение вызвало переполох в научном сообществе, это далеко не первый случай, когда НАСА делает снимок, напоминающий лицо на планете. В 1976 году космический корабль НАСА «Викинг-1» сделал знаменитую фотографию «Лица на Марсе». Первоначально вырезание глаз, носа и рта на планете вызывало интригу, но последующий анализ показал, что это всего лишь иллюзия, вызванная естественными геологическими образованиями.

Несмотря на эти объяснения, неоспоримая привлекательность этих лицевых образований продолжает очаровывать как ученых, так и широкую общественность. Подобные изображения напоминают нам о сложности и красоте нашей Вселенной, побуждая к дальнейшим исследованиям и созерцанию.

FAQ

Что такое парейдолия?

Парейдолия — это психологический феномен, при котором люди воспринимают знакомые образы, например лица, в несвязанных или случайных стимулах.

Что такое «Лицо на Марсе»?

«Лицо на Марсе» относится к изображению, полученному космическим кораблем НАСА «Викинг-1» в 1976 году. На фотографии, по-видимому, было изображено лицо с глазами, носом и ртом на поверхности Марса. Однако дальнейший анализ показал, что это иллюзия, созданная природными геологическими особенностями.

Верят ли ученые, что недавнее изображение Юпитера — это настоящее лицо?

Нет, ученые объясняют сходство лица на недавнем изображении Юпитера парейдолией. Это естественная тенденция людей интерпретировать знакомые формы и узоры, даже если они не существуют.