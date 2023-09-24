Образцы астероидов успешно возвращены на Землю в рамках миссии НАСА

Космический корабль НАСА OSIRIS-REx успешно приземлился в пустыне штата Юта после семилетней миссии по сбору образцов с астероида Бенну. Космический корабль выпустил капсулу с фрагментами астероида, которая спустилась на парашюте в зону приземления. По мнению ученых, капсула, по оценкам, содержит как минимум чашку обломков богатого углеродом астероида. Однако точная сумма не будет известна до тех пор, пока контейнер не будет открыт.

В ходе миссии Канада предоставила лазерный высотомер OSIRIS-REx (OLA), который сканировал и измерял поверхность астероида, создавая высокоточную карту, которая помогла определить место приземления. Канада получит доступ к небольшой части собранного астероидного материала.

Япония также сыграла свою роль в миссии, ранее доставив образцы с двух других астероидов. Каждый раз НАСА получало часть образцов.

Обнаруженную капсулу перевезут в чистую комнату Космического центра имени Джонсона НАСА в Хьюстоне, где будет проведен двухлетний анализ. Образец будет представлен публике 11 октября.

Бенну, открытый в 1999 году, классифицируется как околоземный объект, поскольку каждые шесть лет он проходит вблизи нашей планеты. По размеру он примерно равен Эмпайр-стейт-билдинг. Данные, собранные в ходе этой миссии, будут способствовать усилиям по отклонению астероидов, которые могут представлять угрозу для Земли в будущем.

Успешное возвращение образцов астероидов является важной вехой в освоении космоса, позволяя ученым изучать сырьевые компоненты Солнечной системы такими, какими они были миллиарды лет назад. Космический корабль OSIRIS-REx уже нацелен на астероид Апофис для будущей встречи в 2029 году.

источники:

- НАСА

- Ассошиэйтед Пресс