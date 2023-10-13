НАСА запускает космический корабль Psyche с миссией к астероиду, покрытому редкими металлами

Космический корабль НАСА «Психея» был запущен в пятницу, начав шестилетнее путешествие к покрытому металлом астероиду. Эта миссия знаменует собой первое исследование мира, состоящего преимущественно из металла, в отличие от типичного скалистого или ледяного состава большинства астероидов. Ученые полагают, что Психея может быть остатками ядра ранней планеты, что дает ценную информацию о недоступных центрах Земли и других каменистых планет.

Космический корабль был запущен компанией SpaceX из Космического центра НАСА имени Кеннеди во Флориде и назван в честь астероида, который он будет изучать. Ожидается, что он достигнет астероида, имеющего форму картофеля, в 2029 году. Психея — самый крупный из примерно девяти обнаруженных на данный момент богатых металлами астероидов, расположенный во внешней части главного пояса астероидов между Марсом и Юпитером.

Ведущий ученый Линди Элкинс-Тантон из Университета штата Аризона описала миссию следующим образом: «Долгое время человечество мечтало отправиться к металлическому ядру нашей Земли. Я имею в виду, спросите Жюля Верна. Однако экстремальное давление и температура делают невозможным доступ к ядру Земли. Psyche предоставляет уникальную возможность изучить металлическое ядро ​​нашей Солнечной системы.

По оценкам астрономов, размеры астероида составляют примерно 144 мили (232 км) в ширину и 173 мили (280 км) в длину. Считается, что он содержит железо, никель и другие металлы, а также потенциально следовые количества золота, серебра, платины или иридия. Ученые ожидают увидеть на поверхности астероида остроконечные металлические кратеры, высокие металлические скалы и инкрустированные металлом эродированные потоки лавы.

Эта миссия имеет значительную научную ценность, поскольку астероид может дать представление о формировании нашей солнечной системы и ответить на фундаментальные вопросы о происхождении жизни на Земле и обитаемости нашей планеты. Изучая астероид, ученые надеются лучше понять железное ядро ​​Земли, которое генерирует магнитное поле, защищающее нашу атмосферу и обеспечивающее жизнь.

Космический корабль пойдет к астероиду окольным путем, пролетая мимо Марса, чтобы получить ускорение гравитации в 2026 году. Затем он достигнет астероида в 2029 году и попытается выйти на орбиту вокруг него, кружась на расстоянии 47 миль (75 км) и в течение нескольких минут. Высота 440 миль (700 км). Космический корабль будет использовать солнечную электрическую двигательную установку и экспериментальную систему связи, использующую лазеры для передачи данных.

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