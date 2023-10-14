Космический корабль НАСА «Психика» отправляется на миссию к покрытому металлом астероиду

Космический корабль НАСА «Психея» начал свое путешествие к уникальному покрытому металлом астероиду, ознаменовав первое исследование такого рода. Ожидается, что космический корабль, названный в честь астероида, который он преследует, «Психея», достигнет пункта назначения в 2029 году после шестилетнего путешествия. Ученые полагают, что Психея может быть остатками ядра ранней планеты, что дает ценную информацию о внутреннем устройстве Земли и других каменистых планет.

Космический корабль был запущен компанией SpaceX из Космического центра НАСА имени Кеннеди и вызвал аплодисменты наземных диспетчеров после успешного отделения от верхней ступени ракеты. Эта миссия представляет собой отход от предыдущих миссий, которые были сосредоточены на скалистых или ледяных астероидах. Психея, самый крупный из девяти известных астероидов, богатых металлами, вращается вокруг Солнца во внешней области главного пояса астероидов между Марсом и Юпитером.

Астрономы определили, что Психея имеет ширину примерно 232 км и длину 280 км. Считается, что он состоит из железа, никеля и других металлов, а также, возможно, силикатов. Ожидается, что его преимущественно серая поверхность будет покрыта мелкими металлическими зернами, образовавшимися в результате космических воздействий. Хотя ученые представляют астероид с остроконечными металлическими кратерами, высокими металлическими скалами и эродированными потоками лавы, инкрустированными металлами, они признают, что их предположения могут быть ошибочными.

Помимо содержания металлов, Психея представляет большой интерес для ученых из-за ее потенциальной роли в качестве планетарного строительного блока ранней Солнечной системы. Его исследование может дать ответы на фундаментальные вопросы о происхождении жизни на Земле и факторах, которые делают нашу планету пригодной для жизни. Исследуя Психею, ученые надеются лучше понять роль железного ядра Земли в создании защитного магнитного поля, которое защищает нашу атмосферу и позволяет жизни процветать.

Миссия стоимостью 2.4 миллиарда долларов, управляемая Университетом штата Аризона, пройдёт обходным маршрутом, чтобы достичь астероида. Космический корабль сначала будет использовать Марс для повышения гравитации в 2026 году, а затем выйдет на орбиту вокруг Психеи в 2029 году, где он останется как минимум до 2031 года. Эта амбициозная миссия обещает расширить наши знания о ранней Солнечной системе и внутреннем устройстве нашей планеты. собственная планета.

Источники: НАСА, Ассошиэйтед Пресс.