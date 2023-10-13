Ученые планируют посетить богатый металлами астероид в поисках внеземных подсказок

Ученые из Университета штата Аризона отправляются на миссию по изучению богатого металлами астероида, чтобы получить представление о собственном металлическом ядре Земли и ответить на фундаментальные вопросы о формировании Солнечной системы и происхождении жизни на Земле. Считается, что астероид диаметром около 144 миль и длиной 173 мили полон железа, никеля и других металлов. Ученые также подозревают наличие на его поверхности силикатов, которые могут быть покрыты мелкими металлическими зернами от космических ударов.

Линди Элкинс-Тантон, ведущий научный сотрудник миссии, предполагает, что на астероиде будут остроконечные металлические кратеры, огромные металлические скалы и инкрустированные металлом потоки размытой лавы. Астероид также может содержать следовые количества золота, серебра, платины или иридия. Однако Элкинс-Тантон подчеркивает, что истинная природа астероида, скорее всего, превзойдет любые ожидания. Она надеется, что миссия откроет открытия, которые находятся за пределами нашего нынешнего понимания.

Миссия стоимостью 1.2 миллиарда долларов, возглавляемая Университетом штата Аризона от имени НАСА, будет использовать космический корабль, оснащенный солнечной электрической силовой установкой и двигателями с ксеноновым питанием. Чтобы достичь астероида к 2029 году, космический корабль пойдет окольным маршрутом, включая гравитационное ускорение с Марса. Оказавшись там, он попытается выйти на орбиту и изучать астероид в течение как минимум двух лет. Миссия также испытает экспериментальную систему связи, использующую лазеры вместо радиоволн, что потенциально приведет к значительному увеличению передачи данных из глубокого космоса.

Эта миссия обещает дать ценную информацию о происхождении нашей Солнечной системы и условиях, необходимых для возникновения жизни на Земле. Изучая богатый металлами астероид, ученые надеются лучше понять металлическое ядро ​​Земли и магнитное поле, защищающее нашу атмосферу.

источники:

– Марсия Данн, Associated Press