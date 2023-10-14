Космический корабль НАСА «Психея» отправляется на миссию к металлическому астероиду

Космический корабль НАСА «Психея» отправился в шестилетнее путешествие для исследования редкого астероида, покрытого металлом. Эта миссия знаменует собой первое исследование металлического мира, поскольку большинство астероидов обычно каменистые или ледяные. Ученые полагают, что астероид по имени Психея может быть остатком ядра ранней планеты и может дать представление о недоступных центрах Земли и других скалистых планет.

Космический корабль «Психея» был запущен компанией SpaceX из Космического центра Кеннеди НАСА и, как ожидается, достигнет астероида в 2029 году. Это самый крупный из обнаруженных на сегодняшний день богатых металлами астероидов, расположенный во внешней части главного пояса астероидов между Марсом и Юпитером. Астероид имеет ширину около 144 миль и длину 173 мили и, как полагают, богат железом, никелем и другими металлами.

Ведущий ученый Линди Элкинс-Тантон из Университета штата Аризона объясняет, что, хотя исследование металлического ядра Земли было мечтой, высокое давление и температура делают это невозможным. Однако астероид Психея дает возможность изучить металлическое ядро ​​нашей Солнечной системы.

Ученые размышляли о характеристиках астероида, представляя себе остроконечные металлические кратеры, металлические скалы и инкрустированные металлом эрозированные потоки лавы. Существует также вероятность наличия следовых количеств золота, серебра, платины или иридия, растворенных в железе и никеле астероида.

Миссия, возглавляемая Университетом штата Аризона от имени НАСА, имеет бюджет в 1.2 миллиарда долларов. Космический корабль пойдет окольным путем, чтобы достичь астероида, используя Марс для ускорения гравитации в 2026 году. Затем он попытается выйти на орбиту вокруг астероида в 2029 году, пролетев на высоте 440 миль и на расстоянии 47 миль.

Космический корабль «Психея» основан на солнечной электрической силовой установке и оснащен экспериментальной системой связи, которая использует лазеры вместо радиоволн. Эта система призвана увеличить поток данных из глубокого космоса на Землю, потенциально передавая в будущем видео с Луны или Марса.

Эта миссия к астероиду Психея может дать ответы на фундаментальные вопросы о формировании Солнечной системы и условиях, которые делают планету пригодной для жизни. Кроме того, изучение металлического ядра астероида может также улучшить наше понимание магнитного поля Земли, которое имеет решающее значение для поддержания нашей атмосферы и обеспечения жизни.

источники:

– Космический корабль НАСА «Психея» отправляется на миссию к металлическому астероиду (НАСА)

– Психея (Астероид) (Википедия)