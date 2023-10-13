Космический корабль НАСА «Психика» начинает путешествие к покрытому металлом астероиду

Космический корабль НАСА «Психея» был запущен с шестилетней миссией по исследованию редкого астероида, покрытого металлом. Это первое в истории исследование металлического мира, поскольку большинство астероидов обычно состоят из камня или льда. Ученые полагают, что астероид по имени Психея может быть расколотыми остатками ядра ранней планеты, что дает ценную информацию о недоступных центрах Земли и других скалистых планет.

Космический корабль был запущен компанией SpaceX из Космического центра Кеннеди НАСА и должен достичь астероида в форме картофеля в 2029 году. Психея — самый крупный из девяти известных астероидов, богатых металлами, вращающийся во внешней части главного пояса астероидов между Марсом и Марсом. Юпитер. Его открытие в 1852 году привело к его названию, вдохновленному очаровательной богиней души из греческой мифологии.

Ведущий ученый Линди Элкинс-Тантон из Университета штата Аризона объяснила, что исследование металлического ядра Земли уже давно было мечтой для людей, но в настоящее время невозможно из-за экстремального давления и температуры. Однако «Психея» предлагает возможность изучить металлическое ядро ​​нашей Солнечной системы.

По прогнозам, астероид будет иметь ширину около 144 миль и длину 173 мили. Считается, что он богат железом, никелем и другими металлами, возможно, наряду со следовыми количествами драгоценных металлов, таких как золото, серебро, платина или иридий. Космический корабль преодолеет расстояние более 2 миллиардов миль, достигнув Психеи и, возможно, вращаясь вокруг нее на различных расстояниях, по крайней мере, до 2031 года.

Эта миссия имеет значительную научную ценность, поскольку считается, что астероид является строительным блоком планеты из ранней Солнечной системы. Это может дать представление о возникновении жизни на Земле и факторах, которые делают нашу планету пригодной для жизни. Кроме того, понимание свойств металлического ядра астероида будет способствовать нашим знаниям о собственном магнитном поле Земли, которое защищает нашу атмосферу и обеспечивает жизнь.

Космический корабль будет использовать солнечную электрическую двигательную установку и экспериментальную систему связи для передачи больших объемов данных обратно на Землю, что потенциально совершит революцию в передаче данных из глубокого космоса. Несмотря на задержки, миссия наконец-то началась и, как ожидается, предоставит беспрецедентную информацию об этом металлическом мире.

источники:

- Миссия НАСА «Психика: путешествие в металлический мир» (НАСА)

– Космический корабль НАСА «Психея» направляется к металлическому астероиду (BBC)