Зонд НАСА «Юнона» приблизился к спутнику Юпитера Ио и сделал потрясающие изображения

Зонд НАСА «Юнона», в настоящее время вращающийся вокруг Юпитера, постепенно приближается к спутнику Юпитера Ио, который, как известно, является самым вулканически активным миром в нашей Солнечной системе. Во время своего 55-го путешествия вокруг Юпитера «Юнона» прошла всего в 7,270 милях от поверхности Ио, сделав одни из самых четких изображений Луны, когда-либо сделанных.

На изображениях видны темные пятна, обозначающие потоки лавы, вулканы, поднимающиеся с поверхности Луны, и потенциальные вулканические шлейфы, уходящие в космос. Эти изображения были обработаны профессиональными и любительскими процессорами изображений, некоторые из которых работают на НАСА или связанные с ним программы космических исследований.

Скотт Болтон, главный исследователь миссии «Юнона», заявил, что космический корабль приблизится к Ио во время следующих проходов в декабре и январе 2024 года. Такая близость позволит проводить более детальные наблюдения и сбор данных.

Интенсивная вулканическая активность на Ио является результатом его непрерывного гравитационного взаимодействия с Юпитером и соседними с ним спутниками Европой и Ганимедом. Ио испытывает постоянное растяжение и сжатие, что приводит к образованию лавы, извергающейся из многочисленных вулканов.

Хотя сам Ио непригоден для жизни, учёные особенно заинтересованы в исследовании соседней луны Европы. Считается, что под ледяной оболочкой Европы находится соленое море, что делает ее потенциальным кандидатом на создание современной среды, подходящей для жизни за пределами Земли.

В 2024 году НАСА планирует запустить космический корабль Europa Clipper, который проведет детальную разведку спутника Юпитера Европы. Зонд выяснит, могут ли на Европе быть условия, пригодные для жизни.

Источник: НАСА