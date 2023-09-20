Самый большой образец астероида: Osiris-Rex НАСА завершает свою миссию

Космический корабль НАСА «Осирис-Рекс» собирается доставить самый крупный на сегодняшний день образец астероида, завершив семилетнюю миссию. В воскресенье космический корабль пролетит мимо Земли и сбросит с нее как минимум горсть обломков, которые он захватил с астероида Бенну. Капсула с образцом спустится на парашюте в пустыню штата Юта, а корабль-носитель отправится исследовать другой астероид.

Ученые рассчитывают получить около полфунта (250 граммов) гальки и пыли с Бенну, что значительно больше, чем небольшое количество, собранное Японией с двух других астероидов. Эти образцы астероидов действуют как сохранившиеся капсулы времени, предоставляя ценную информацию о формировании нашей Солнечной системы и происхождении жизни на Земле.

Osiris-Rex, запущенный в 2016 году, прибыл к Бенну в 2018 году и провел два года, изучая астероид, прежде чем попытаться собрать образцы. Во время сбора образцов космический корабль столкнулся с несколькими проблемами, в том числе с заклинившей крышкой, из-за которой часть собранного материала вылилась в космос. Тем не менее, оставшиеся образцы удалось закрепить в капсуле.

Бенну, открытый в 1999 году, считается остатком более крупного астероида, столкнувшегося с другим космическим камнем. Его ширина составляет примерно треть мили, он покрыт черной пересеченной местностью, заполненной валунами. Изучая Бенну вблизи, ученые надеются получить ценную информацию, которая могла бы помочь разработать стратегии по отклонению астероида, если его путь будет представлять угрозу для Земли в будущем.

Osiris-Rex выпустит капсулу с образцом с расстояния 63,000 3 миль, а через четыре часа она приземлится на испытательном и тренировочном полигоне штата Юта. Капсула шириной почти 1.6 фута и высотой 27,650 фута опустится со скоростью XNUMX XNUMX миль в час, прежде чем парашют замедлит ее для плавного приземления. Как только капсула будет извлечена, ее доставят в Космический центр имени Джонсона НАСА в Хьюстоне для анализа.

Эта миссия знаменует собой третье возвращение образца НАСА из глубокого космоса, предыдущие миссии извлекали частицы солнечного ветра, кометную пыль и микроскопические зерна с астероидов. Агентство планирует публично раскрыть содержимое образца Бенну 11 октября. Этой осенью НАСА также запустит еще две миссии по астероидам, что еще больше продвинет наше понимание этих небесных тел и их значения в изучении нашей Солнечной системы.

источники:

- Ассошиэйтед Пресс

- НАСА