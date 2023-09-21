Космический корабль НАСА Osiris-Rex собирается доставить самый большой образец с астероида

В захватывающем завершении семилетнего исследования космический корабль НАСА «Осирис-Рекс» должен пролететь мимо Земли в воскресенье и доставить капсулу с образцами, содержащую по крайней мере чашку обломков, собранных с астероида Бенну. Это будет самый крупный образец, когда-либо полученный с астероида: ученые ожидают получить около полфунта (250 граммов) гальки и пыли. Это значительно больше, чем количество, доставленное Японией с двух других астероидов.

Астероид Бенну, открытый в 1999 году, считается остатком более крупного астероида, столкнувшегося с другим космическим камнем. Его ширина составляет около трети мили, а его черная неровная поверхность заполнена валунами. Ученые полагают, что Бенну содержит остатки ранней Солнечной системы, что дает ценную информацию о происхождении Земли и самой жизни.

Осирис-Рекс приступил к своей миссии в 2016 году и прибыл к Бенну в 2018 году. После тщательного изучения астероида в течение двух лет космический корабль ненадолго коснулся его поверхности и всасывал пыль и гальку с помощью вакуума. Однако крышка сборника проб застряла, в результате чего некоторые камни потерялись в космосе. Точное количество материала в капсуле с образцом будет известно только после ее открытия.

Капсула с образцом будет выпущена с корабля «Осирис-Рекс» за четыре часа до того, как она должна приземлиться в пустыне Юты. После спуска с помощью парашюта капсула будет доставлена ​​в чистую лабораторию Космического центра имени Джонсона НАСА в Хьюстоне, чтобы избежать перекрестного загрязнения. С пробами будут обращаться с особой осторожностью в специализированных чистых помещениях, чтобы предотвратить любое загрязнение. НАСА планирует публично раскрыть содержимое образца 11 октября.

Эта миссия является частью того, что НАСА называет «Астероидной осенью», в рамках которой происходит несколько важных событий, связанных с астероидами. К ним относятся запуск космического корабля «Психея», который будет изучать металлический астероид, 5 октября и встреча космического корабля «Люси» с астероидом в главном поясе астероидов 1 ноября. Эти миссии будут способствовать нашему пониманию астероидов и их природы. ранняя Солнечная система.

Это третья миссия НАСА по возвращению образцов из глубокого космоса, предыдущие миссии извлекали частицы солнечного ветра и кометную пыль. Япония также успешно вернула образцы с астероида в 2010 году. Эти образцы служат капсулами времени с первых дней существования нашей Солнечной системы и дают ценную информацию о нашем космическом происхождении.

источники:

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