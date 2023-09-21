Космический корабль НАСА «Осирис-Рекс» вернулся с образцом астероида

В понедельник космический корабль НАСА собирается доставить на Землю самый большой образец астероида. Космический корабль «Осирис-Рекс» сбросит по крайней мере чашку обломков, собранных им с астероида Бенну, что ознаменует завершение семилетней миссии. Ученые ожидают получить около 250 г гальки и пыли, что значительно больше, чем в предыдущих миссиях по сбору образцов астероидов. Эти образцы считаются капсулами времени ранней Солнечной системы и могут помочь исследователям понять происхождение Земли и самой жизни.

На своем пути миссия «Осирис-Рекс» столкнулась с множеством проблем, в том числе с заклинившей крышкой, из-за которой некоторые образцы выпали в космос. Однако космическому кораблю удалось собрать достаточно материала для анализа. Бенну, астероид, который посетил космический корабль, как полагают, содержит остатки формирования Солнечной системы 4.5 миллиарда лет назад. Эта миссия позволила ученым изучить Бенну поближе и собрать ценные данные, которые могли бы помочь в разработке стратегии отклонения, если астероид будет представлять угрозу для Земли в будущем.

Капсула с образцом будет выпущена с космического корабля Osiris-Rex, который затем продолжит исследование другого астероида. Капсула войдет в атмосферу Земли и спустится на парашюте в пустыню штата Юта, где ее доставят в чистую лабораторию Космического центра имени Джонсона НАСА для анализа. Лаборатория будет ограничена работой только с обломками Бенну, чтобы избежать перекрестного загрязнения. НАСА планирует публично раскрыть богатства астероида 12 октября.

Эта миссия является частью того, что НАСА называет «Астероидной осенью», и этой осенью состоится несколько миссий на астероиды. Вслед за миссией «Осирис-Рекс» для изучения металлического астероида запустится еще один космический корабль «Психея». Космический корабль НАСА «Люси» также встретится со своим первым астероидом, прежде чем отправиться в путешествие по троянским астероидам, вращающимся вокруг Юпитера.

Источник: Associated Press.

Определения:

– Космический корабль «Осирис-Рекс»: космический корабль НАСА, запущенный в 2016 году с целью сбора образцов с астероида Бенну.

– Бенну: астероид, который был открыт в 1999 году и, как полагают, содержит остатки ранней Солнечной системы.

– Астероидная осень: прозвище, данное осеннему сезону 2020 года, во время которого проводится несколько миссий на астероиды.

– НАСА: Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства, правительственное учреждение США, ответственное за гражданскую космическую программу страны.

источники:

– Ассошиэйтед Пресс: [ссылка на источник]

– НАСА: [ссылка на источник]