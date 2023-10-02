Марсоход НАСА Perseverance наблюдает пылевой вихрь на Марсе

Марсоход НАСА Perseverance заснял на кадры пылевой вихрь, проносящийся вдоль западного края марсианского кратера Джезеро. Событие, зафиксированное 30 августа 2023 года, показало, что пылевой вихрь двигался со скоростью примерно 12 миль в час (19 км/ч), шириной 60 метров и высотой 2 километра.

Хотя пылевые торнадо наблюдаются как на Земле, так и на Марсе, на Красной планете они могут вырасти намного больше. Эти марсианские вихри играют решающую роль в перераспределении пыли в атмосфере планеты, что делает их увлекательным предметом изучения для ученых.

Изучение пылевых вихрей на Марсе может дать ценную информацию о динамике атмосферы и поведении пылевых частиц во внеземной среде. Изучая движение и характеристики этих вихрей, исследователи смогут лучше понять, как они влияют на общий климат и погодные условия на Марсе.

В дополнение к наблюдениям за пылевым вихрем марсоход Perseverance установил новые рекорды скорости на поверхности Марса. Оснащенный автоматической навигационной системой AutoNav, марсоход превзошел предыдущие вездеходы по эффективности передвижения.

Во время недавнего путешествия над пиком Сноудрифт «Настойчивость» преодолела расстояние в 759 метров за значительно меньшее время по сравнению с предыдущими миссиями. Это подчеркивает возможности навигационной системы марсохода, позволяя ему исследовать и собирать данные в ускоренном темпе.

Эти достижения марсохода Perseverance знаменуют важные вехи в наших поисках знаний о Марсе. Благодаря постоянному развитию технологий и сбора данных мы можем продолжать разгадывать тайны Красной планеты и расширять наше понимание Вселенной.

Определения:

– Пылевой вихрь: закрученный столб частиц в воздухе, например пыли, который быстро вращается вокруг центральной оси.

– Марсианский кратер Джезеро: кратер на Марсе, выбранный в качестве места посадки марсохода НАСА «Настойчивость» из-за его геологического и астробиологического значения.

– AutoNav: автоматическая навигационная система, используемая марсоходом Perseverance для автономного планирования и выполнения путешествий по Марсу.

источники:

– НАСА: Отчет о наблюдении пылевых вихрей марсоходом Perseverance на Марсе.