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Наука

Оповещение о солнечной буре: вероятность интенсивной солнечной бури

ByГабриэль Бота

Октябрь 20, 2023
Оповещение о солнечной буре: вероятность интенсивной солнечной бури

Недавняя солнечная буря, произошедшая 18 октября, дала нам представление о потрясающих полярных сияниях, которые можно увидеть, когда Земля подвергается воздействию коронального выброса массы (CME). Однако теперь существует вероятность того, что гораздо более интенсивный КВМ может направиться прямо к Земле, потенциально вызывая мощную солнечную бурю сегодня или завтра.

Эта информация поступила от Солнечной и гелиосферной обсерватории НАСА и была проанализирована физиком космической погоды доктором Тамитой Сков. Сков поделился подробным пятидневным прогнозом солнечных бурь на этой неделе, указывая на возможность повторных штормов.

По словам доктора Скова, сегодня существует 65-процентная вероятность возникновения крупной солнечной бури с высокой вероятностью возникновения небольшой бури, которая может вызвать полярные сияния. Завтра существует 50-процентная вероятность сильной солнечной бури, которая может достичь класса G2 и потенциально повлиять на малые спутники, мобильные сети и чувствительную электронику на Земле.

Важно отметить, что риск в средних широтах относительно ниже: вероятность небольших штормов сегодня составляет 30 процентов, а завтра — 15 процентов. Тем не менее, все же следует принять меры предосторожности для обеспечения безопасности электронных устройств.

Солнечная и гелиосферная обсерватория НАСА (SOHO) — это спутник, изучающий Солнце и его влияние на Солнечную систему. Оснащенный 12 научными инструментами, SOHO снимает изображения солнечной короны, измеряет ее магнитные поля и скорость, а также наблюдает слабую корону вокруг нее.

Поскольку мы продолжаем следить за этими солнечными бурями, крайне важно быть в курсе последних прогнозов и принимать необходимые меры предосторожности, если вы живете в районе, который может быть подвержен интенсивной солнечной активности.

источники:
– Солнечная и гелиосферная обсерватория НАСА (SOHO)
– Доктор Тамита Сков, физик космической погоды

By Габриэль Бота

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