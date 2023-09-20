Новое исследование показало, что собаки могут помочь снизить уровень стресса у детей

Недавнее исследование, проведенное исследователями Детской больницы Филадельфии, показало, что владение собакой может принести значительную пользу для снижения уровня стресса у детей. Исследование, в котором приняли участие 643 ребенка в возрасте от 7 до 12 лет, показало, что дети, у которых была домашняя собака, испытывали меньший уровень стресса по сравнению с теми, у кого собаки не было.

Исследователи измерили уровень стресса с помощью широко используемого инструмента под названием «Шкала воспринимаемого стресса» (PSS), который оценивает степень, в которой люди воспринимают свою жизнь как стрессовую. Результаты показали, что дети, у которых была собака, имели значительно более низкие баллы PSS, что указывает на более низкий уровень воспринимаемого стресса, по сравнению с детьми без собаки.

Эксперты полагают, что присутствие собаки может дать детям чувство комфорта и общения, что приводит к снижению уровня стресса. Собаки известны своей способностью оказывать эмоциональную поддержку, и предыдущие исследования показали, что общение с животными может повысить уровень окситоцина, гормона, связанного с чувством расслабления и благополучия.

Кроме того, наличие собаки может также способствовать физической активности и социальному взаимодействию, что может еще больше способствовать снижению стресса у детей. Уход за собакой предполагает регулярные прогулки и игры, что может дать детям возможность заниматься физической активностью и проводить время на свежем воздухе. Кроме того, собаки могут служить началом разговора и способствовать социальному взаимодействию, которое важно для общего благополучия.

Хотя необходимы дальнейшие исследования, чтобы полностью понять механизмы снижения стресса у собак на детей, эти результаты подчеркивают потенциальные преимущества владения домашними животными для укрепления психического здоровья и благополучия молодых людей. Если у вас есть ребенок, испытывающий высокий уровень стресса, стоит подумать о том, чтобы завести собаку.

источники:

– Шкала воспринимаемого стресса (PSS): Коэн С., Камарк Т. и Мермельштейн Р. (1983). Глобальная мера воспринимаемого стресса. Журнал здоровья и социального поведения, 24 (4), 385–396.