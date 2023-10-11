НАСА сообщает о крупнейшей в истории доставке образцов астероидов

НАСА недавно продемонстрировало свою беспрецедентную коллекцию образцов астероидов, доставленных на Землю космическим кораблем «Осирис-Рекс». Образцы, состоящие из древней черной пыли и кусков, были получены с богатого углеродом астероида Бенну, расположенного на расстоянии почти 60 миллионов миль. Эта доставка знаменует собой самое большое количество астероидного материала, когда-либо возвращенного на нашу планету.

Ученые и руководители НАСА собрались в Космическом центре Джонсона в Хьюстоне, штат Техас, чтобы увидеть это открытие. Ведущий ученый миссии Данте Лауретта из Университета Аризоны описал процесс сбора как медленный и кропотливый. Хотя точное количество образцов еще не определено, ожидается, что это будет как минимум полная чашка камней, что значительно больше, чем то, что Япония привезла из своих предыдущих миссий на астероиды.

Основная камера для проб, которая все еще закрыта, содержит черную пыль и частицы, осевшие по ее внешнему краю. По словам Лауретты, эти образцы уже считаются научным сокровищем. Кроме того, Билл Нельсон, администратор НАСА, подчеркнул, что обломки астероида содержат воду в виде водоносных глинистых минералов.

Успешный сбор и доставка образцов астероидов предоставили ученым бесценную информацию о составе и происхождении этих объектов. Анализируя богатый углеродом материал, исследователи надеются найти ключ к разгадке раннего формирования Солнечной системы и потенциальной роли, которую астероиды сыграли в доставке воды и других важных ингредиентов на Землю.

Это знаковое достижение представляет собой значительный шаг вперед в нашем понимании астероидов и их влияния на историю нашей планеты. Продолжая исследовать эти образцы, ученые могут открыть новые открытия о строительных блоках нашей Солнечной системы и возможности внеземной жизни.

источники:

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– Определения:

– Астероид: небольшой скалистый объект, вращающийся вокруг Солнца, обычно находящийся в поясе астероидов между Марсом и Юпитером.

- Осирис-Рекс: происхождение НАСА, спектральная интерпретация, идентификация ресурсов, безопасность, космический корабль Regolith Explorer.

– Богатый углеродом: относится к обилию соединений и материалов на основе углерода.

– Водоносные глинистые минералы: эти минералы содержат химически связанные молекулы воды в своих кристаллических структурах.