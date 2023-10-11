НАСА представляет крупнейшую в истории коллекцию образцов астероидов

НАСА с гордостью продемонстрировало свою беспрецедентную коллекцию образцов астероидов во время мероприятия, проведенного в Космическом центре Джонсона в Хьюстоне. Эти образцы были получены космическим кораблем Osiris-Rex во время его миссии к богатому углеродом астероиду Бенну, который расположен почти в 97 миллионах километров от Земли. Космический корабль потратил три года на сбор образцов, а затем сбросил их запечатанными в капсулу во время пролета в прошлом месяце.

Ученые и руководители космических агентств с нетерпением ожидают открытия основной камеры для образцов, которую еще предстоит открыть. По оценкам, было собрано как минимум полчашки камней, что превышает количество, привезенное Японией во время ее предыдущих миссий на астероиды. Однако точное количество пока неизвестно.

Данте Лауретта, ведущий научный сотрудник миссии из Университета Аризоны, подчеркнул тщательный процесс исследования образцов. Лауретта сообщила, что черная пыль и частицы были разбросаны по внешнему краю камеры, что еще больше повысило значимость научного открытия.

По словам администратора НАСА Билла Нельсона, помимо углерода, образцы астероидов также содержат воду в виде водоносных глинистых минералов. Это открытие усиливает ажиотаж вокруг потенциальной информации, которую эти образцы могут дать о составе и истории нашей солнечной системы.

Эта замечательная коллекция образцов астероидов представляет собой научное сокровище, которое таит в себе огромный потенциал для улучшения нашего понимания Вселенной. Продолжая анализировать материалы, содержащиеся в образцах, исследователи надеются раскрыть тайны нашего космического происхождения и получить ценную информацию о формировании и эволюции астероидов.

Определения:

– Космический корабль Осирис-Рекс: космический корабль НАСА, предназначенный для сбора образцов с астероида Бенну и доставки их на Землю.

– Бенну: богатый углеродом астероид, расположенный почти в 97 миллионах километров от Земли.

– Водоносные глинистые минералы: минералы, содержащие молекулы воды в своей кристаллической структуре.

Источники: Оригинальная статья.