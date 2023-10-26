Космический корабль НАСА «Орион» проходит критические испытания перед миссией на Луну в 2024 году

Амбициозный план НАСА по отправке астронавтов обратно на Луну в 2024 году набирает обороты, поскольку космическое агентство предоставляет обновленную информацию о разработке космического корабля «Орион». Центральным элементом миссии является «Орион» — модульный космический корабль, который строят различные компании, каждая из которых имеет разные компоненты.

Airbus Defence and Space в сотрудничестве с Европейским космическим агентством (ESA) отвечает за создание части космического корабля, которая управляет электричеством, двигательной установкой, воздухом и водой. С другой стороны, Lockheed Martin отвечает за разработку адаптера и модуля экипажа, который разместит четырех астронавтов в их лунном путешествии.

После завершения сборки космический корабль «Орион» должен пройти решающую серию испытаний, чтобы убедиться в его готовности к сложной лунной миссии. По данным НАСА, первое испытание будет включать в себя одновременное включение служебного модуля и модуля экипажа, что станет важной вехой для проекта.

После стартовых испытаний космический корабль будет подвергнут испытаниям в барокамере, которая призвана имитировать космический вакуум. Цель этого испытания – подвергнуть космический корабль «Орион» условиям, аналогичным тем, с которыми он столкнется во время своего путешествия в глубокий космос.

Среди важнейших оценок — испытание на тепловой цикл, которое оценит способность космического корабля противостоять экстремальным колебаниям температуры, а акустическое испытание в прямом поле (DFAT) позволит оценить его способность противостоять вибрациям, возникающим во время запуска.

Этот этап испытаний имеет решающее значение для НАСА и его миссии по возвращению людей на Луну. Успешное завершение этих испытаний подтвердит конструкцию космического корабля и обеспечит его готовность отправиться в свое историческое путешествие.

FAQ

Что такое космический корабль Орион?

Космический корабль «Орион» — это пилотируемый корабль НАСА нового поколения, предназначенный для доставки людей на Луну и за ее пределы.

Кто отвечает за постройку космического корабля «Орион»?

В создании разных компонентов космического корабля «Орион» участвуют разные компании. Airbus Defense and Space в сотрудничестве с Европейским космическим агентством отвечает за часть, обеспечивающую электроэнергию, двигательную установку, воздух и воду. Lockheed Martin отвечает за разработку адаптера и модуля экипажа.

Каковы предстоящие испытания космического корабля «Орион»?

Предстоящие испытания космического корабля «Орион» включают в себя включение объединенного модуля обслуживания и экипажа и проведение испытаний космического корабля в барокамере, имитирующей космический вакуум. Эти испытания позволят оценить работоспособность космического корабля в экстремальных условиях и обеспечить его готовность к лунной миссии.