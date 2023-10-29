НАСА предлагает землянам отправить свои имена ледяной луне Юпитера

НАСА предлагает уникальную возможность любителям космоса отправить свои имена на ледяную луну Юпитера. Хотя о путешествии к Юпитеру не может быть и речи, спутник НАСА Europa Clipper, запуск которого запланирован на 2024 год, будет нести выгравированные имена людей со всего мира на своем пути к Европе протяженностью 1.8 миллиарда миль.

Европа, одна из 95 лун Юпитера, уже давно очаровывает ученых своим потенциалом существования внеземной жизни. Считается, что под своей ледяной поверхностью Луна скрывает океаны, что делает ее интригующей целью для исследования. Миссия Europa Clipper направлена ​​на детальное изучение этой луны и получение ценной информации о ее геологии, составе и потенциальной обитаемости.

Первоначально НАСА планировало использовать свою ракету Space Launch System (SLS) для миссии Europa Clipper. Однако из-за различных задержек и перерасхода средств контракт был присужден SpaceX и ее ракете Falcon Heavy, которая предложила более экономичное и своевременное решение для запуска.

Хотя Falcon Heavy обеспечивает более доступный вариант запуска, у него есть свои проблемы. В отличие от SLS, Falcon Heavy требует, чтобы спутник Clipper использовал гравитационные развороты в космосе, что приводит к увеличению времени полета до Европы. Тем не менее, Europa Clipper станет революционной миссией, которая раздвинет границы нашего понимания Солнечной системы.

Приглашение НАСА отправить имена на Европу — это способ привлечь общественность и позволить ей принять участие в увлекательном исследовании космоса. Это демонстрирует приверженность агентства инклюзивности и охвату, делая исследование космоса общим делом.

Так что, если поездка на Юпитер не входит в ваш список желаний, это то, что вам нужно! Присоединяйтесь к тысячам других и впечатайте свое имя на спутнике Europa Clipper. Это небольшой, но важный способ стать частью исследования человечества за пределами нашего собственного.

Вопросы и ответы:

1. Могу ли я действительно отправить свое имя на ледяную луну Юпитера?

Нет, вы не можете физически отправить свое имя на ледяную луну Юпитера. Однако НАСА предлагает возможность выгравировать ваше имя на спутнике наблюдения Europa Clipper, который будет отправлен для изучения Европы.

2. Почему Европа считается важной для исследования?

Считается, что на Европе есть подземные океаны, которые могут содержать условия, необходимые для жизни. Исследование Европы могло бы дать ценную информацию о потенциале внеземной жизни за пределами Земли.

3. Почему SpaceX получила контракт на Europa Clipper вместо системы космического запуска НАСА?

Решение о заключении контракта с SpaceX было вызвано в первую очередь задержками и перерасходом средств, связанными с системой космического запуска. Falcon Heavy от SpaceX предложил более экономичное и своевременное решение для запуска.

4. Какова цель миссии Europa Clipper?

Миссия Europa Clipper направлена ​​на изучение геологии, состава и потенциальной обитаемости Европы. Он предоставит ценные данные, которые помогут ученым понять потенциал Луны для существования жизни.

(Источник: wccftech.com)