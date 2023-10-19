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Уникальное зрелище кольцевого затмения, наблюдаемое наблюдателями за затмением

ByВики Ставропулу

Октябрь 19, 2023
Уникальное зрелище кольцевого затмения, наблюдаемое наблюдателями за затмением

В минувшие выходные наблюдатели в Соединенных Штатах увидели замечательное зрелище кольцевого затмения, во время которого Луна выравнивается с Солнцем, создавая завораживающий эффект огненного кольца. В отличие от полных солнечных затмений, которые погружают окружающую среду во тьму, кольцевые затмения предлагают зрителям иные впечатления.

Кольцевое затмение происходит, когда Луна выравнивается точно по Солнцу, подобно полному солнечному затмению. Однако Луна находится на самом дальнем расстоянии от Земли во время кольцевого затмения, известного как апогей. В результате Луна не закрывает Солнце полностью, оставляя видимый внешний край, образующий красновато-оранжевое огненное кольцо.

В то время как энтузиасты затмения наслаждались зрелищем с земли, миссия NASA Deep Space Climate Observatory (DSCOVR) запечатлела это событие с орбиты Земли. Камера полихроматической визуализации Земли (EPIC) спутника DSCOVR зафиксировала стремительную тень, когда она путешествовала по Соединенным Штатам, от Орегона до Техаса.

За пределами центральной линии наблюдатели стали свидетелями лишь частичного затмения, тогда как наблюдатели, расположенные вдоль центральной линии, восхищались золотым кольцом вокруг Луны. Продолжительность и уровень темноты варьировались в зависимости от местоположения наблюдателей.

Любители затмений могут ожидать новых небесных явлений в ближайшем будущем. Лунное затмение произойдет 28 октября и будет видно в некоторых частях Европы, Азии, Африки и Австралии. В следующем году, 8 апреля, еще одно значительное солнечное затмение привлечет внимание зрителей от Мексики до северо-востока Канады, предоставляя спутникам еще одну возможность запечатлеть захватывающее взаимодействие Солнца и Луны.

Источники: Вселенная сегодня.

By Вики Ставропулу

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