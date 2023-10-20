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НАСА опубликовало подробные изображения спутника Юпитера Ио и обнаружило новую особенность в атмосфере Юпитера

ByВики Ставропулу

Октябрь 20, 2023
НАСА опубликовало подробные изображения спутника Юпитера Ио и обнаружило новую особенность в атмосфере Юпитера

НАСА представило подробные изображения Ио, одного из примерно 90 спутников Юпитера, полученные зондом "Юнона" во время недавнего пролета. Ио известен как самый вулканически активный мир Солнечной системы: его поверхность покрыта сотнями вулканов. Эти извержения вулканов можно наблюдать с Земли в большие телескопы, а на поверхности Луны есть даже озера расплавленной силикатной лавы.

На изображениях зонда «Юнона» видна вращающаяся поверхность Ио, выделенная большими пятнами расплавленного красного цвета. Ио испытывает гравитационное перетягивание каната между Юпитером и двумя другими его спутниками, Европой и Ганимедом, что приводит к постоянному растяжению и сжатию. Считается, что эти действия связаны с частыми извержениями многочисленных вулканов. В декабре «Юнона» вернется, чтобы наблюдать за Ио на более близком расстоянии, всего в 1,500 километрах над ее поверхностью.

Помимо изображений Ио, НАСА сделало революционное открытие об атмосфере Юпитера. Используя данные NIRCam телескопа Джеймса Уэбба, исследователи обнаружили высокоскоростное реактивное течение, простирающееся на расстояние более 4,800 километров чуть выше экватора Юпитера. Этот реактивный поток движется с впечатляющей скоростью 515 километров в час, что вдвое превышает скорость урагана 5-й категории на Земле. Эта находка, расположенная в нижних слоях стратосферы планеты, проливает свет на турбулентную природу атмосферы Юпитера.

Изображения Юпитера отличаются от привычных темно-оранжевых и кремовых тонов. Эти изображения были сделаны с помощью NIRCam и Mid-InfraRed Instrument, улавливающих инфракрасные волны в диапазоне от 0.6 до 28 микрон. Заблокировав свет более яркого объекта, астрономы смогли запечатлеть более тусклые объекты вокруг него. Каждое изображение было снято с использованием разных фильтров для улавливания волн разной длины, а слои этих изображений были объединены для создания окончательного цветного изображения.

На этих изображениях яркие белые пятна и полосы представляют высотные вершины облаков конденсированных конвективных бурь, а красные части изображают полярные сияния, простирающиеся над северным и южным полюсами планеты.

источники:
- НАСА (исходная статья)
– Университет Страны Басков в Бильбао, Испания (Рикардо Уэсо, ведущий автор результатов)

By Вики Ставропулу

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